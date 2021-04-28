В Барнауле штормовой ветер валит деревья и сносит металлоконструкции

Так, в сообществе Инцидент Барнаул сообщили, что по адресу пр. Энергетиков 11, на автомобиль рухнула крыша, сорванная с мусорных баков. Машине пробило двигатель.
В Barnaul 22 очевидцы опубликовали видео с проспекта Строителей, где ураган повалил несколько деревьев рядом с остановкой Циолковского.
Кроме того, в районе посёлка Фирсово дерево рухнуло на линию электропередачи. От порванных проводов загорелись трава и кустарник, часть жителей поселка остались без электричества.
Ранее сообщалось, что 28 апреля в Алтайском крае начинается сезон штормовой погоды: в регионе ожидаются грозы и местами сильный ветер.