В Барнауле штормовой ветер валит деревья и сносит металлоконструкции

Вечером 28 апреля в Барнауле поднялся штормовой ветер. Ураганом валит деревья и сносит металлоконструкции, которые рушатся на припаркованные автомобили. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

Так, в сообществе Инцидент Барнаул сообщили, что по адресу пр. Энергетиков 11, на автомобиль рухнула крыша, сорванная с мусорных баков. Машине пробило двигатель.

Шторм в Барнауле 28 апреля 2021. vk.com

В Barnaul 22 очевидцы опубликовали видео с проспекта Строителей, где ураган повалил несколько деревьев рядом с остановкой Циолковского.

Кроме того, в районе посёлка Фирсово дерево рухнуло на линию электропередачи. От порванных проводов загорелись трава и кустарник, часть жителей поселка остались без электричества.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Алтайском крае начинается сезон штормовой погоды: в регионе ожидаются грозы и местами сильный ветер.