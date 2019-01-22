В Барнауле вновь откроют ТЦ, которому запрещали работать

По словам источника, на данный момент здание еще закрыто, большинство магазинов приступят к работе 23 января. Некоторые владельцы площадок в ТЦ на время его закрытия перемещались в «Москву» на Павловском тракте.
«ГЕОмаркет» закрыли 22 декабря 2018 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. При очередной проверке там нашли нарушения, которые собственники не устранили даже после получения предписания в апреле. Для арендаторов это стало полной неожиданностью: о закрытии они узнали, когда не смогли попасть в свои магазины.
В прокуратуре на вопросы altapress.ru о причинах закрытия сообщали, что нарушения в ТЦ устранили лишь частично. Те, что остались, по данным экспертов, относятся к категории опасных. «Мы требуем устранить все нарушения. Только после этого ТЦ сможет продолжить работу», — говорили в ведомстве.
В Барнауле остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности детская игровая зона в ТРЦ Galaxy и Дворец зрелищ и спорта. Также идет судебное разбирательство между прокуратурой и владельцем ДК «Сибэнергомаш», но закрывать его пока не собираются.