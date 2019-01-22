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В Барнауле вновь откроют ТЦ, которому запрещали работать

22 января Октябрьский районный суд Барнаула разрешил возобновить работу ТЦ «ГЕОмаркет». Об этом altapress.ru сообщил представитель одного из арендаторов торгового центра.

ТЦ "ГЕОмаркет".
ТЦ "ГЕОмаркет".
wikimapia.org

По словам источника, на данный момент здание еще закрыто, большинство магазинов приступят к работе 23 января. Некоторые владельцы площадок в ТЦ на время его закрытия перемещались в «Москву» на Павловском тракте.

«ГЕОмаркет» закрыли 22 декабря 2018 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. При очередной проверке там нашли нарушения, которые собственники не устранили даже после получения предписания в апреле. Для арендаторов это стало полной неожиданностью: о закрытии они узнали, когда не смогли попасть в свои магазины.

В прокуратуре на вопросы altapress.ru о причинах закрытия сообщали, что нарушения в ТЦ устранили лишь частично. Те, что остались, по данным экспертов, относятся к категории опасных. «Мы требуем устранить все нарушения. Только после этого ТЦ сможет продолжить работу», — говорили в ведомстве.

В Барнауле остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности детская игровая зона в ТРЦ Galaxy и Дворец зрелищ и спорта. Также идет судебное разбирательство между прокуратурой и владельцем ДК «Сибэнергомаш», но закрывать его пока не собираются.

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