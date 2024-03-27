27 марта
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Жизнь

В бийском поселке трое лебедей погибли из-за мусора

Троих мертвых лебедей нашли в поселке Молодежный. Эксперты выяснили, что птицы погибли из-за пищевого отравления, сообщает «Бийский рабочий».

Лебеди в поселке Молодежный.
Лебеди в поселке Молодежный.
biysk-ok.ru.

Трагедия настигла бийский поселок. Трое погибших птиц были найдены местными жителями.

В желудках животных были найдены полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор.

Отмечается, что на набережной Бии, где зимовали птицы, есть урны для мусора, размещена вся информация: запрещено мусорить, разбивать стекла, кидать кульки, выгуливать собак. Также на входе размещена информация, чем можно кормить лебедей, а чем нет.

Ранее сообщалось, что зимовка у лебедей уже закончена. Они покинули Бийск.

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