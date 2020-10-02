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В мэрии Барнаула рассказали, как чувствует себя глава города

Глава Барнаула Вячеслав Франк сдал тест на коронавирус. Анализы показали отрицательный результат, сообщили altapress.ru в пресс-центре администрации.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Мэр на праздновании Дня города находился в непосредственной близости к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, у которого спустя несколько дней выявили коронавирус.

«Глава Барнаула Вячеслав Франк чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте», — рассказали в мэрии.

Вопрос о том, есть ли случаи заболевания среди работников администрации, в пресс-службе проигнорировали.

По данным источников altapress.ru, часть сотрудников мэрии ушла на самоизоляцию и удаленный режим работы.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

День города Барнаул отмечал 19 сентября. 22 сентября стало известно, что глава региона Виктор Томенко почувствовал себя плохо, сдал тест, получил положительный результат и перешел на дистанционку. Первые лица Алтайского края и Барнаула, которые были рядом, оказались в зоне риска.

Выявили случаи заболевания среди алтайских парламентариев. По актуальным данным источников, заразились четыре депутата и не более пяти сотрудников аппарата. Спикер Заксобрания Александр Романенко не заболел.

28 сентября Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Спустя два дня он записал видео из палаты.

Временно исполняет обязанности главы региона заместитель Виктора Томенко, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

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