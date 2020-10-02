В мэрии Барнаула рассказали, как чувствует себя глава города

Глава Барнаула Вячеслав Франк сдал тест на коронавирус. Анализы показали отрицательный результат, сообщили altapress.ru в пресс-центре администрации.

Мэр на праздновании Дня города находился в непосредственной близости к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, у которого спустя несколько дней выявили коронавирус.

«Глава Барнаула Вячеслав Франк чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте», — рассказали в мэрии.

Вопрос о том, есть ли случаи заболевания среди работников администрации, в пресс-службе проигнорировали.

По данным источников altapress.ru, часть сотрудников мэрии ушла на самоизоляцию и удаленный режим работы.

Вячеслав Франк. barnaul.org

День города Барнаул отмечал 19 сентября. 22 сентября стало известно, что глава региона Виктор Томенко почувствовал себя плохо, сдал тест, получил положительный результат и перешел на дистанционку. Первые лица Алтайского края и Барнаула, которые были рядом, оказались в зоне риска.

Выявили случаи заболевания среди алтайских парламентариев. По актуальным данным источников, заразились четыре депутата и не более пяти сотрудников аппарата. Спикер Заксобрания Александр Романенко не заболел.

28 сентября Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Спустя два дня он записал видео из палаты.

Временно исполняет обязанности главы региона заместитель Виктора Томенко, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.