В Москве пытаются освободить кота-заложника

В Telegram-канале SHOT накануне появилась информация про кота, который уже не первый день сидит в автомобиле Mitsubishi Outlander. Его владелец заехал на платную парковку Большого театра 29 октября, а 1 ноября очевидцы заметили в машине кота.
В салоне нет ни еды, ни воды для пушистого заложника. О находке очевидцы сообщили в полицию.
Прибывшие сотрудники полиции пытаются спасти питомца, многие очевидцы готовы забрать серого. Правоохранители стараются высвободить усатого без ущерба ему и автомобилю.
Насколько известно, владелицей автомобиля является 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области. Но прохожие говорят, что за рулем находился мужчина, на территории Большого театра он достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. Его отправили на обследование в психиатрическую клинику, а кота оставили в машине.
Наблюдать на спасением кота можно в прямом эфире Mash.
Ранее алтайские спасатели вытащили из канализации упавшего котенка.