21 августа
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Жизнь

В сети появились первые отзывы на сериал-приквел «Игры престолов»

В мире стартовали показы сериала «Дом дракона», который является приквелом к популярному сериалу «Игра престолов». Незадолго до выхода в сети появились отзывы критиков, которые успели посмотреть первые шесть эпизодов.

Кадр из сериала "Дом дракона".
Кадр из сериала "Дом дракона".
spoilertv.com

Сериал снят по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» 2018 года.

В нем рассказывается о о взлете и падении Дома Таргариенов, за 200 лет до событий «Игры престолов».

Тереза Лаксон из Collider отметила, что в сериале очень большие временные скачки, которые не смогли полноценно раскрыть развитие персонажей.

Ник Хилтон в Independent в качестве плюса отметил, что сериал похож по стилю на «Игру престолов».

Дэниела Фиенберга из The Hollywood Reporter этот момент, наоборот, смутил.

Аарон Риччио из Slant поставил самую низкую отметку, назвав приквел просто скучным, пишет РИА «Новости».

Ранее в Барнауле начали показывать голливудский фильм «Тор: Любовь и гром».

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