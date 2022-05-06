В Заринском районе высадили три тысячи деревьев в честь солдат Великой Отечественной войны

В трех километрах от Заринска, в Сорокинском участковом лесничестве появился большой «Сад памяти». 6 мая в рамках одноименной международной акции более 150 жителей района высадили три тысячи молодых сосен в знак благодарности тем, кто в 40-х спасал Родину.

На одной лесной поляне собрались волонтеры, местные жители, представители исполнительной власти, АКЗС, сотрудники администрации Заринска и Заринского района, коммерческих организаций, юнармейцы и обычные школьники. Все они высаживали деревья и вспоминали о тех, кто уже никогда не вернется с войны.

Как отмечает заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов, к участию в акции привлекают не только сельские школы, но и детские сады. «Ребята любых возрастов высаживают деревья, подают пример другим. Пока будут такие акции — будет и будущее у страны», — говорит он.

Посадила сосну и ребенок блокады Нина Дорофеева. Она не может забыть, как провела полтора года в Ленинграде, где в госпитале лежал раненый отец. И как бомбили их поезд, направлявшийся на Восток, на Алтай.

Нина Дорофеева,

ребенок блокады:

— У меня была сестра — мы двойняшки. Мама держала ее, а меня — попутчица. Всюду крики, взрывы, плач. Женщину оттолкнули — я потерялась. Нашли только по крику. Я одна блокадница в районе осталась — умерли все. Поэтому и молодежь обо всем стала забывать. Сад — напоминание. Пусть люди почувствуют гордость за тех, кто погиб. Некоторые ребята, может быть, еще ничего не осознают, но они хотя бы запомнят, что посадили по дереву в честь воинов. Я посвятила посаженное дерево всем нашим зыряновцам, много их не вернулось.

«Сад памяти» в Сорокинском участковом лесничестве. Минприроды Алтайского края

Всего из Заринского района ушли на фронт около 11 тысяч человек, 6566 из которых погибли или пропали без вести. В этих местах жили семеро Героев СССР: Иван Паскребышев, Иван Сыркин, Алексей Калинин, Иван Евсевьев, Григорий Вахонин, Александр Чирков и Василий Сидякин.

И, конечно, в военные годы здесь ковали победу в тылу. В районе были организованы ускоренные курсы трактористов, комбайнеров, где учебу проходили женщины, которые заменяли ушедших на фронт мужчин. В конце 41-го года женсовет при Сорокинском районном военном комиссариате собирал вещи для отправки на фронт и помогал семьям, потерявшим близких.

Высаживать деревья в честь всех этих героев одними из первых начали в Алтайском крае.

«Сад памяти» в Сорокинском участковом лесничестве. Минприроды Алтайского края

Сергей Серов,

председатель комитета по аграрной политике , природопользованию и экологии АКЗС:

— Мы с Александром Лукьяновым участвуем в подобной акции в 12-й раз. Это очень полезно не только для нас, но и для леса: где горельники были, где пустоши — все восстановили. В последние годы особенно отрадно, что много молодежи приходит. По душевному порыву, никто их не заставляет. Буквально вчера в Завьяловском районе был случай: собралось почти все — ветераны, ребята, общественники. И мне глава села сообщает: «На собрания столько не приходят, как сюда!». Это о многом говорит.

В этом году акция «Сад памяти» пройдет во всех лесничествах региона, на участках общей площадью более 296 гектаров. Участники высадят около 830 тысяч сосен, елей и других древесных пород. Уже высажено 601 тысяч саженцев в 18-ти лесничествах.

«Сад памяти» в Сорокинском участковом лесничестве. Минприроды Алтайского края

Чтобы поучаствовать в акции не обязательно ехать в лес — можно посадить дерево на любом земельном участке.

Справка

С 2020 года Автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», Фондом памяти полководцев Победы проводят Международную акцию «Сад памяти». Цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.