Вышел трейлер фильма роуд-муви на фоне алтайских гор, снятый барнаульскими киноделами

Картина снята в жанре роуд-муви. Сюжет — вечный конфликт «отцов и детей» на фоне зимних пейзажей Горного Алтая.

Фильм снимали в течение трех дней в декабре прошлого года в локациях села Ая и туристической зоны «Бирюзовая Катунь».

В съемках принимали участие молодые кинематографисты, студенты и школьники.

Главные мужские роли исполнили известные актеры из Республики Алтай: заслуженный артист России, актер, певец и композитор Ногон Шумаров и ведущий актер республиканского театра драмы Аржан Товаров.

Женскую роль исполнила студентка Елена Брынцева — это ее первая роль в кино.

«Сейчас на постпродакшне исправляем те моменты, на которые во время съемок опыта как раз и не хватило. Рабочий монтаж картины закончен, впереди — сведение саунда, работа с композитором, переозвучка некоторых сцен. А на ближайшую перспективу уже думаем над запуском очередного, более масштабного кинопроекта», — заявил режиссёр и сценарист фильма «Домой» Дмитрий Шарабарин.

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