Власти Алтайского края рассказали, сколько сирот получат жилье в 2019 году

В 2019 году не менее 400 человек из числа алтайских сирот дождутся своих квартир. Власти края увеличивают финансирование, но признают, что это все равно не позволит в полной мере сократить очереди сирот на получение жилья. Это следует из ответа представителя правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань на вопрос «Справедливой России», подготовленный к отчету губернатора Виктора Томенко.

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот направят более 498 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 213 млн рублей, из краевого — более 285 млн рублей.

«Тем не менее, этого недостаточно для устойчивого сокращения очереди на получение жилья. По состоянию на 31 декабря 2018 года в список детей-сирот включено 7216 человек, из них в возрасте 18 лет и старше — 5 249 человек», — говорится в ответе.

Этим власти объясняют и большое число судебных решений о предоставлении жилых помещений, что замедляет движение общей очереди. Эта проблема характерна не только для Алтайского края, но и для многих других регионов страны, уверены в правительстве края.

Также Стелла Штань заявила, что на федеральном уровне уже рассматривается вопрос о необходимости формирования федеральной программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и возможность выдачи государственных жилищных сертификатов тем, кто относится к данной категории и не обеспечен жильем, старше 28 лет.

С 2018 года финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот увеличено в три раза, что позволило, по оценкам властей, предоставить жилье в два раза большему числу человек, чем в 2017 году.

Сироты Алтайского края неоднократно выходили на пикеты в защиту своих прав и даже обращались к президенту РФ Владимира Путина. У некоторых выходит получить квартиру только после вмешательства прокуратуры.

На пикетах сообщалось, что в 2017 году никто из барнаульских детей-сирот не получил квартир даже через суд.

Напомним, 23 апреля бывшего начальника «Регионального жилуправления» и экс-начальника отдела управления правового и документационного обеспечения главстроя края Татьяну Филатову признали виновной в мошенничестве с квартирами для детей-сирот. Виновными признаны и двое сотрудников риэлторского агентства.