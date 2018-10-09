Вниманию водителей: в Алтайском крае опять пройдет проверка у ракетчиков

Как сообщается, воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, также проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
В ходе контрольных проверок внезапно будут привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.
Пока ГИБДД не предупреждала о перекрытии дорог в Алтайском крае в связи с проводимыми проверками.