Вниманию водителей: в Алтайском крае опять пройдет проверка у ракетчиков

9 октября в России начались проверки контрольные комплексные проверки ракетных войск стратегического назначения, передает армейский телеканал «Звезда». В частности, в Барнаульском ракетном соединении такая проверка пройдет под руководством командующего ракетной армии.

Как сообщается, воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, также проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

В ходе контрольных проверок внезапно будут привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.

Пока ГИБДД не предупреждала о перекрытии дорог в Алтайском крае в связи с проводимыми проверками.