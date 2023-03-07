7 марта
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Жизнь

Водители автобусов отказались везти барнаульцев по новому маршруту

Водители автобусов отказались везти жителей Барнаула по новым маршрутам № 29 и № 77 до реабилитационного центра «Журавлики». Об этом сообщает «Толк».

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Новые маршруты № 29 и № 77 ввели в Барнауле с 3 марта по решению комиссии по организации пассажирских перевозок.

Однако водители автобусов отказываются доезжать до реабилитационного центра «Журавлики». Согласно данным «Толка», автобус при повороте с Фомина не едет прямо, а высаживает пациентов центра на остановке «Санаторий» и сворачивает на Ляпидевского.

По словам пассажиров, они вынуждены почти километр идти пешком.

Вопрос взяли на контроль, предъявлены претензии перевозчикам.

Ранее таксисты отказывались от заказов из-за неочищенных дорог в Барнауле.

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