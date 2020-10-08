Врачи отмечают положительную динамику в лечении Виктора Томенко

«Виктор Петрович продолжает лечение в краевой клинической больнице. Динамика положительная» — сообщили в краевом правительстве.
Сам Томенко давал о себе знать 4 октября, опубликовав фото в Instagram.
Положительный тест на COVID-19 губернатор получил 22 сентября и остался работать дома. Потом он почувствовал недомогание, поднялась температура. 27 сентября главе региона потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.
Временно обязанности губернатора исполняет Виталий Снесарь.
Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у главы Бийска Александра Студеникина и Рубцовска Дмитрия Фельдмана.