Все еще паводок, новая стоимость проезда и ажиотаж с водой. Что произошло в Алтайском крае 3 апреля

◆ Виктор Томенко опубликовал снимки из затопленного Михайловского района и рассказал о компенсациях. Кроме того, губернатор обсудил ситуацию с паводком с Владимиром Путиным.
◆ 7 дорог в Алтайском крае остаются перекрытыми из-за талых вод.
◆ Барнаульцы массово скупают в магазинах воду во время паводка вода из-под крана приобрела непривычный цвет и запах.
◆ Бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов, осужденный за взятки почти на 9 лет колонии строгого режима, потребовал у чиновников компенсацию за незаконную отставку. И суд удовлетворил его требования — правда, сумму уменьшили в 800 раз.
◆ Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, какие новинки ждут в этом году гостей Шукшинских дней на Алтае.
◆ В Барнауле все-таки повысят стоимость проезда в общественном транспорте — с 1 мая. Координационный совет по ценообразованию уже предложил новые тарифы.
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