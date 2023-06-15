15 июня
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Жизнь

Все новое — это забытое старое. Для воспитания правильных семейных ценностей у детей, не нужны отдельные предметы в школе

"Чтобы ребенок знал и понимал свою социальную роль, мечтал создать семью, родить детей, не нужно вводить новые предметы в школьную программу. Все это уже есть в других дисциплинах — русская литература, история. Зачем изобретать велосипед, который еще будет забирать часы у ключевых дисциплин?, — прокомментировал инициативу введения нового предмета — семьеведения — в школьную программу депутат Госдумы Александр Терентьев. — Лучше советскую пусть вернут. В то время не было пробелов с правильными семейными устоями".

Ученики.
Ученики.
Фото: ru.freepik.com.

Депутат согласен с Сергеем Мироновым, который призвал отказаться от экспериментов со школьной программой.

Если есть свободные часы лучше их добавить на ключевые дисциплины — русский язык, математика, история, литература, а не тратить время на ненужные предметы, — отмечает Александр Терентьев. — Но мы видим, что этого времени сегодня нет, потому что вечная гонка за программой. Таблицу умножения выучить не успевают, зато новые предметы выдумываем.

Оставьте детей в покое! И школьную программу тоже. У детей и так большая нагрузка, а программа не резиновая, — указал Сергей Миронов.

По их мнению, подавляющее большинство родителей скажут "семьеведению" категорическое "нет", потому что недостаток школьных часов на изучение базовых предметов уже сейчас вынуждает их тратиться на репетиторов. Хорошо известно, что в программу не входит важный материал, который включается в ОГЭ и ЕГЭ. Соответственно, без репетитора дети на хороший балл экзамены не сдадут, и дальше у них возникнут проблемы с поступлением в высшее учебное заведение.

Опять же кадровый вопрос. Кто будет вести это семьеведение? При острой нехватке учителей, когда у нас учитель пения уже физику преподает, искать педагогов на еще одну дисциплину будет просто нереально. Значит допнагрузка. Кто на нее пойдет, если большинство учителей трудятся на пределе, — продолжает Александр Терентьев. — Нужно возвращать детей в социум, возвращать кружки, спортивные секции, а не нагружать их головы ненужными нагрузками и дисциплинами, которые дают только видимость знаний.

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