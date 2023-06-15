Все новое — это забытое старое. Для воспитания правильных семейных ценностей у детей, не нужны отдельные предметы в школе

Депутат согласен с Сергеем Мироновым, который призвал отказаться от экспериментов со школьной программой.
Если есть свободные часы лучше их добавить на ключевые дисциплины — русский язык, математика, история, литература, а не тратить время на ненужные предметы, — отмечает Александр Терентьев. — Но мы видим, что этого времени сегодня нет, потому что вечная гонка за программой. Таблицу умножения выучить не успевают, зато новые предметы выдумываем.
Оставьте детей в покое! И школьную программу тоже. У детей и так большая нагрузка, а программа не резиновая, — указал Сергей Миронов.
По их мнению, подавляющее большинство родителей скажут "семьеведению" категорическое "нет", потому что недостаток школьных часов на изучение базовых предметов уже сейчас вынуждает их тратиться на репетиторов. Хорошо известно, что в программу не входит важный материал, который включается в ОГЭ и ЕГЭ. Соответственно, без репетитора дети на хороший балл экзамены не сдадут, и дальше у них возникнут проблемы с поступлением в высшее учебное заведение.
Опять же кадровый вопрос. Кто будет вести это семьеведение? При острой нехватке учителей, когда у нас учитель пения уже физику преподает, искать педагогов на еще одну дисциплину будет просто нереально. Значит допнагрузка. Кто на нее пойдет, если большинство учителей трудятся на пределе, — продолжает Александр Терентьев. — Нужно возвращать детей в социум, возвращать кружки, спортивные секции, а не нагружать их головы ненужными нагрузками и дисциплинами, которые дают только видимость знаний.