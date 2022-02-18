Всех жителей Киева собрались эвакуировать, если «вторжение» дойдет до столицы Украины

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук заявил, что в Киеве планируют полную эвакуацию населения, сообщает РИА «Новости» .

Ткачук отметил, что планы полной эвакуации разрабатывают на случай боевых действий.

«В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — сказал чиновник в эфире «Громадського радио».

В Киеве, по его словам, также останутся жители, которые не захотят уезжать.

Метрополитен будет работать шести часов в сутки: три часа утром и три — вечером, а в остальное время будет укрытием.

Ранее два британских издания — The Sun и Mirror — заявили, что «вторжение России на территорию Украины» произойдет ночью 16 февраля, однако утром, когда «вторжение» не состоялось, издания отредактировали материалы.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину.

Также в Кремле заявили, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину.