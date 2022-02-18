18 февраля -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Всех жителей Киева собрались эвакуировать, если «вторжение» дойдет до столицы Украины

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук заявил, что в Киеве планируют полную эвакуацию населения, сообщает РИА «Новости».

Киев.
Киев.
Открытые источники в интернете.

Ткачук отметил, что планы полной эвакуации разрабатывают на случай боевых действий.

«В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — сказал чиновник в эфире «Громадського радио».

В Киеве, по его словам, также останутся жители, которые не захотят уезжать.

Метрополитен будет работать шести часов в сутки: три часа утром и три — вечером, а в остальное время будет укрытием.

Ранее два британских издания — The Sun и Mirror — заявили, что «вторжение России на территорию Украины» произойдет ночью 16 февраля, однако утром, когда «вторжение» не состоялось, издания отредактировали материалы.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину.

Также в Кремле заявили, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость