Владелица скандального барнаульского приюта выступила с видеообращением

Администратор скандального барнаульского приюта обратилась к жителям Алтайского края с помощью телеканала «Катунь 24», журналистов которого она поначалу восприняла в штыки и хотела засудить. Лариса Ягоарова сообщила, что сожалеет о сложившейся ситуации, поблагодарила журналистов за принципиальность, а минсоцзащиту и руководство региона — за решение проблем находившихся в приюте постояльцев.

Женщина извинилась за себя и мужа и пояснила, что причиной скандала, по ее мнению, стала их изначальная «закрытость». «Мы изначально видели в журналистах и жильцах дома своих врагов, давали им все основания усомниться в нашей честности», — заявила Лариса.

Случившееся, по словам Ягофаровой, стало для нее уроком и возможностью «двигаться по пути исправления». Женщина рассказала, что ее приют берет к себе тех, кому отказали в приеме в других местах. «Мы допускаем ошибки, но злого умысла не имеем», — сказала Ягофарова.

Ягофарова также прокомментировала ситуацию с использованием накоплений умершей в приюте 93-летней пенсионерки. Часть ее денег приют по доверенности потратил на похороны, остальное вернул нотариусу. У наследников бабушки к ним претензий нет, заявила Лариса.

По поводу истощенности постояльцев владелица приюта сообщила, что они попали в приют в таком виде. «Мы благодарны судьбе, что наша ситуация получила такое внимание. Она показала, что в системе социальной помощи много проблем», — подчеркнула женщина.

Журналист телеканала «Катунь24» Максим Милосердов, с которым у Ягофаровых был конфликт, сказал, что не испытывает к ним неприязни, и доволен, что условия проживания постояльцев приюта улучшились, а проблема существования подобных заведений стала достоянием общественности.

Постояльцы центрального дома-интерната. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Ранее altapress.ru писал, что общественная организация «Мир без наркотиков — это Успех» открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядят истощенными, имеют на теле синяки, похожие на следы побоев. Очевидцы сообщили телеканалу «Катунь24», что, по их мнению, более 15 человек содержатся в антисанитарных условиях.

Лариса Ягофарова отказалась впускать в помещение журналистов, сославшись на то, что это может не понравиться их родственникам. А на следующий день после их встречи постояльцев приюта стали вывозить в неизвестном направлении. Журналисты попытались снять происходящее, но Лариса и ее супруг напали на них и чуть не разбили им камеру.

По данным фактам ведет проверку ГУ МВД по Алтайскому краю. Власти края перевели подопечных приюта в барнаульский Центральный дом-интернат.