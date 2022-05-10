В Барнауле громко отметили День Победы. Город окутала праздничная суета: на площади Советов собрались ветераны и молодые офицеры, на Сахарова «отыграли» концерт, а на площади Победы прошла выставка ретроавтомобилей. Чем запомнилось 9 мая 2022 — в нашем большом репортаже.

Дань погибшим

Начался праздник с возложения цветов на Мемориале Славы. На нем присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, а также другие партийные деятели, представители власти и общественники.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Хоть одним глазком

Площадь Советов 9 мая, как и обычно, оцепили. Только вот пройти к трибуне тяжело даже с пригласительным.

Зевак довольно много, и всем хочется узнать: «Что же творится за забором?» Так что люди, которых не пускают к «сцене», пытаются протиснуться ближе к изгороди. Они встают плотными рядами, и получается этакая «человеческая броня».

Люди в форме

На построении были воины и бойцы. Статные, с регалиями и чинами, в звенящих медалях и орденах. Кого только ни встретишь: и полицейские, и сотрудники МЧС.

«Ого, а откуда столько дяденек?!», — удивленно выкрикивает девочка лет пяти, наблюдающая за мероприятием.

Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сколько на гигантском плацу юных военных, курсантов и офицеров — не счесть! Все, как на подбор: в поскрипывающей обуви, начищенной до блеска; в идеально отглаженной форме; аккуратно причесанные, в ярких фуражках, а еще… С мужественной и уверенной походкой. Ать-два!

Ветераны уходят

Правда, «старожил» Великой Отечественной можно перечесть по пальцам. Женщина в толпе сожалеет: «Заполнить трибуны в этом году было тяжело. Ветеранов осталось мало, да и детей войны почти не набралось».

Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Некоторые ветераны и труженики тыла, не желая пропускать праздник, пришли с костылями и тростями. На всякий случай за трибуной их «поджидала» инвалидная коляска — мрачная, по-больничному серая и наводящая тоску.

Грустно оттого, что уходит поколение, стоявшее за жизнь и мирное небо. Но одновременно радостно: ведь те, кто остался, все еще рвутся на День Победы.

Дедушки и бабушки смотрят на «молодняк» с горящими глазами. Наблюдают, кто и как марширует, кто и в какой манере — командует.

А строевые тем временем идут нога в ногу, как дисциплинированные синхронисты.

Умелые и проворные

Особенно на общем фоне выделяется Взвод почетного караула. Его участники шагают дружно в ряд и соблюдают четкую боевую дистанцию. Все их движения — плавные и отработанные. Как говорится, без сучка и задоринки.

Ребята из гарнизона ловко обращаются с оружием, искусно вертят его в руках и показывают феерическое военное шоу — с трюками и фокусами. Получается зрелищно и, как выражается молодежь, залипательно.

Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Памятное шествие

Впервые за последние два года в Барнауле разрешили шествие «Бессмертного полка».

Горожане с транспарантами, фотографиями и флагами шли по улице нескончаемым потоком. Чтобы полностью продвинуться от площади Октября до площади Советов, колонне в 52 тыс. человек понадобился час.

Виктор Томенко. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Маленькие , но выносливые

А после «Бессмертного полка» на проспекте Ленина устроили забег.



В нем замечены маленькие спортсмены. Но с серьезными амбициями.

Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года. altapress.ru Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года. altapress.ru Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года. altapress.ru Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года. altapress.ru Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года. altapress.ru

Песни Победы

В честь 9 мая на площади Сахарова прошел праздничный концерт «Под солнечным небом Победы», а также концерт детских творческих коллективов «Спасибо солдату за мир на земле».

Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Как новенькие

Также состоялась выставка ретротехники «Эх, путь дорожка, фронтовая», посвященная 77-й годовщине Победы. На ней показали старые автомобили и мотоциклы.

Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru. Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года. Анна Зайкова , altapress.ru.

Праздничный салют

Фейерверки в День Победы прогремели на нескольких площадках: на площади Сахарова, перед зданием на улице Германа Титова, 9, в парках «Арлекино» и «Лесная сказка» и перед ДК «Южный».

Длительность салютов — около 10 минут.

Накануне власти Барнаула сообщили, что салют в этом году будет усиленный и продлится чуть дольше, чем обычно, — примерно 8 минут, и его постараются сделать более эффектным.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru. Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru.

А вот еще несколько фото, сделанных вечером 9 мая.