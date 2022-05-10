Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Дань погибшим
Начался праздник с возложения цветов на Мемориале Славы. На нем присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, а также другие партийные деятели, представители власти и общественники.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Хоть одним глазком
Площадь Советов 9 мая, как и обычно, оцепили. Только вот пройти к трибуне тяжело даже с пригласительным.
Зевак довольно много, и всем хочется узнать: «Что же творится за забором?» Так что люди, которых не пускают к «сцене», пытаются протиснуться ближе к изгороди. Они встают плотными рядами, и получается этакая «человеческая броня».
Люди в форме
На построении были воины и бойцы. Статные, с регалиями и чинами, в звенящих медалях и орденах. Кого только ни встретишь: и полицейские, и сотрудники МЧС.
«Ого, а откуда столько дяденек?!», — удивленно выкрикивает девочка лет пяти, наблюдающая за мероприятием.
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Сколько на гигантском плацу юных военных, курсантов и офицеров — не счесть! Все, как на подбор: в поскрипывающей обуви, начищенной до блеска; в идеально отглаженной форме; аккуратно причесанные, в ярких фуражках, а еще… С мужественной и уверенной походкой. Ать-два!
Ветераны уходят
Правда, «старожил» Великой Отечественной можно перечесть по пальцам. Женщина в толпе сожалеет: «Заполнить трибуны в этом году было тяжело. Ветеранов осталось мало, да и детей войны почти не набралось».
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Некоторые ветераны и труженики тыла, не желая пропускать праздник, пришли с костылями и тростями. На всякий случай за трибуной их «поджидала» инвалидная коляска — мрачная, по-больничному серая и наводящая тоску.
Грустно оттого, что уходит поколение, стоявшее за жизнь и мирное небо. Но одновременно радостно: ведь те, кто остался, все еще рвутся на День Победы.
Дедушки и бабушки смотрят на «молодняк» с горящими глазами. Наблюдают, кто и как марширует, кто и в какой манере — командует.
А строевые тем временем идут нога в ногу, как дисциплинированные синхронисты.
Умелые и проворные
Особенно на общем фоне выделяется Взвод почетного караула. Его участники шагают дружно в ряд и соблюдают четкую боевую дистанцию. Все их движения — плавные и отработанные. Как говорится, без сучка и задоринки.
Ребята из гарнизона ловко обращаются с оружием, искусно вертят его в руках и показывают феерическое военное шоу — с трюками и фокусами. Получается зрелищно и, как выражается молодежь, залипательно.
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Памятное шествие
Впервые за последние два года в Барнауле разрешили шествие «Бессмертного полка».
Горожане с транспарантами, фотографиями и флагами шли по улице нескончаемым потоком. Чтобы полностью продвинуться от площади Октября до площади Советов, колонне в 52 тыс. человек понадобился час.
Виктор Томенко. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Маленькие, но выносливые
А после «Бессмертного полка» на проспекте Ленина устроили забег.
В нем замечены маленькие спортсмены. Но с серьезными амбициями.
Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года.
altapress.ru
Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года.
altapress.ru
Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года.
altapress.ru
Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года.
altapress.ru
Забег в Барнауле на День Победы. 9 мая 2022 года.
altapress.ru
Песни Победы
В честь 9 мая на площади Сахарова прошел праздничный концерт «Под солнечным небом Победы», а также концерт детских творческих коллективов «Спасибо солдату за мир на земле».
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Концерт ко Дню Победы в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Как новенькие
Также состоялась выставка ретротехники «Эх, путь дорожка, фронтовая», посвященная 77-й годовщине Победы. На ней показали старые автомобили и мотоциклы.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздничный салют
Фейерверки в День Победы прогремели на нескольких площадках: на площади Сахарова, перед зданием на улице Германа Титова, 9, в парках «Арлекино» и «Лесная сказка» и перед ДК «Южный».
Длительность салютов — около 10 минут.
Накануне власти Барнаула сообщили, что салют в этом году будет усиленный и продлится чуть дольше, чем обычно, — примерно 8 минут, и его постараются сделать более эффектным.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
А вот еще несколько фото, сделанных вечером 9 мая.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
Площадь Сахарова в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.