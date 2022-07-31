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Жизнь

Заболевший ковидом мэр Барнаула провел совещание по устранению последствий ливня

Мэр Барнаула Вячеслав Франк с главами нескольких районов провел совещание по устранению последствий ливня, который затопил город 30 июля, пишет городская администрация.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Глава города поручил держать ситуацию на особом контроле и принять необходимые меры по недопущению чрезвычайных происшествий, поскольку 31 июля синоптики также обещают дождливую погоду.

«Вечером 30 июня в Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение осадков — дождь 5 — 8 мм) на территории города из-за подтопления дождевыми водами был перекрыт ряд участков дорог: на пересечении улиц А. Петрова и С. Западная, на ул. Юрина в районе остановки „Кардиоцентр“, на пересечении улиц А. Петрова и Островского, на ул. Попова на остановке „Озерная“, на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, на пересечении улиц А. Петрова и Малахова. Движение транспорта было восстановлено в течении 1−2 часов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Были также подтоплены подвалы трех многоквартирных домов, дворы в частном секторе, упали два дерева.

Кроме того, на ул. Попова произошла чрезвычайная ситуация — ребенка унесло потоком воды прямо по дороге. Девочка едва не угодила под колеса автомобиля.

Алтайские следком и прокуратура уже начали проверку инцидента.

Напомним также, что 25 июля мэр Барнаула заболел коронавирусом и ушел на дистанционную работу.

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