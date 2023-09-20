Зарплаты чиновников, супер-библиотека и «золотая» курятина. Что произошло в Алтайском крае 20 сентября

- В регионе сильно выросли цены на курятину. И на прилавках ее стало значительно меньше: птицефабрики отгружают лишь половину от заявок магазинов. О причинах — здесь.
- На фоне скандала с общежитиями в Алтайском госуниверситете прокуратура внесла представление его ректору, Сергею Бочарову.
- В Новоалтайске открыли супер-библиотеку — там дизайнерская мебель, коворкинг, электропианино, очки дополненной реальности и 1,3 тысячи новых книг, в том числе манга.
- С 1 октября зарплаты чиновников в Алтайском крае проиндексируют постановлением Виктора Томенко. О том, сколько получают местные госслужащие и от чего зависит их жалованье — в нашем обзоре.
- УФСБ России по Алтайскому краю задержала жителя Барнаула по обвинению в попытке отравить воду, предназначавшуюся российским мобилизованным.
- Также в Барнауле предъявили обвинение 40-летнему барнаульцу, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе в Борзовой Заимке и сбежал с места ДТП.
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