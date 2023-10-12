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Жизнь

Зарплаты на заводах, пострадавшие на остановке и «Миссис Вселенная». Что произошло в Алтайском крае 12 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Вячеслав Химочка, временно исполняющий обязанности министра промышленности Алтайского края, рассказал о тревожной ситуации с кадрами и зарплатами в отрасли.
  • Алтайский край вошел в тройку самых неблагополучных регионов Сибири по благосостоянию населения. В общероссийском списке регион оказался одиннадцатым с конца, заняв 75 место.
  • В центре Барнаула на Красноармейском проспекте водитель «Тойоты» влетел в трамвайную остановку. По словам очевидцев, он был нетрезв. Пострадали 22-летняя девушка и 18-летний парень.
  • Жительница Барнаула Наталья Пашинина стала финалисткой конкурса «Миссис Вселенная — 2023», который состоялся на Филиппинах.
  • В Барнаульском зоопарке поселился птенец черного аиста — но не насовсем, а чтобы реабилитироваться.
  • Вакансий для медиков в Алтайском крае стало больше чем на треть по сравнению с прошлым годом. Исследовательский центр «Зарплаты.ру» выяснил, в каких врачах нуждаются больницы и сколько им готовы платить.

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