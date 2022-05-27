Заслуженные награды в профессиональный праздник

26 мая, в День российского предпринимательства, в администрацию Барнаула пригласили самых успешных представителей бизнес-сообщества, чтобы поздравить с профессиональным праздником и вручить награды.

От имени главы Барнаула Вячеслава Франка предпринимателей поздравил заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, поблагодарив за труд и вклад в развитие города:

— В настоящее время практически во всех отраслях экономики города осуществляют деятельность малые предпринимательские структуры, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии города. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния города. На территории Барнаула осуществляют деятельность около 40 тысяч субъектов предпринимательства, в малом и среднем бизнесе трудятся более 145 тысяч человек.

В этом году награды получили 46 человек. Это почетные грамоты и благодарности администрации Барнаула, Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы.

Александр Евстигнеев — начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в поздравительной речи отметил:

— Алтайские предприниматели — люди энергичные, инициативные и целеустремленные. Вы генерируете и претворяете в жизнь бизнес-идеи, обеспечиваете земляков качественными товарами и услугами. Налоговые отчисления предприятий малого и среднего предпринимательства пополняют бюджеты всех уровней, содействуя развитию экономики, социальной инфраструктуры края, созданию комфортных условий для его жителей.

Награждение самых успешных представителей бизнес-сообщества в День российского предпринимательства. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Также с поздравительной речью выступили:

Юрий Матвейко — заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности , предпринимательству и туризму;

предпринимательству и туризму; Сергей Струченко — заместитель председателя Барнаульской городской Думы;

Юрий Ряполов — председатель Координационного совета предпринимателей.

На мероприятии отмечены дипломами главы города победители конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»: ООО «ИТ Сфера», ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн», ООО «Вкус хлеба», ИП Зорина Т.В., ИП Надоян К.А.