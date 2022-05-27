Заслуженные награды в профессиональный праздник

От имени главы Барнаула Вячеслава Франка предпринимателей поздравил заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, поблагодарив за труд и вклад в развитие города:
— В настоящее время практически во всех отраслях экономики города осуществляют деятельность малые предпринимательские структуры, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии города. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния города. На территории Барнаула осуществляют деятельность около 40 тысяч субъектов предпринимательства, в малом и среднем бизнесе трудятся более 145 тысяч человек.
В этом году награды получили 46 человек. Это почетные грамоты и благодарности администрации Барнаула, Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы.
Александр Евстигнеев — начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в поздравительной речи отметил:
— Алтайские предприниматели — люди энергичные, инициативные и целеустремленные. Вы генерируете и претворяете в жизнь бизнес-идеи, обеспечиваете земляков качественными товарами и услугами. Налоговые отчисления предприятий малого и среднего предпринимательства пополняют бюджеты всех уровней, содействуя развитию экономики, социальной инфраструктуры края, созданию комфортных условий для его жителей.
Также с поздравительной речью выступили:
- Юрий Матвейко — заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности, предпринимательству и туризму;
- Сергей Струченко — заместитель председателя Барнаульской городской Думы;
- Юрий Ряполов — председатель Координационного совета предпринимателей.
На мероприятии отмечены дипломами главы города победители конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»: ООО «ИТ Сфера», ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн», ООО «Вкус хлеба», ИП Зорина Т.В., ИП Надоян К.А.