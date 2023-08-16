Засуха, булочки и воспоминания о путче. Что произошло в Алтайском крае 16 августа

- На всей территории Алтайского края готовятся ввести режим ЧС из-за засухи.
- Избирком Алтайского края аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Владислава Вакаева — по его собственному заявлению.
- В сети опубликовали первые результаты расследования смертельного крушения вертолета Ми-8 с группой туристов-эзотериков на Алтае.
- В холдинге «Алтайские закрома» запускают новый булочный цех с полной автоматизацией производства. Он стоил больше миллиарда рублей.
- Барнаульца оштрафовали на 52 тыс. рублей за запуск беспилотника, не состоящего на учете, в приаэродромной зоне.
- Altapress.ru и журнал «Свободный курс» запустили мультимедийный проект о строителях (и стройках) Алтайского края.
- 32 года назад, в августе 1991-го, барнаульцы вышли на площадь Советов с громкими лозунгами. Cмотрите, какими были люди и город в дни Августовского путча.
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