Зелененьким он был. Как создать в Барнауле систему новых парков и что спасет исторический центр, объяснили эксперты

С 2019 года Барнаул охватила революция. Парковая. Так по крайней мере считает управляющий «Изумрудным» Владислав Вакаев. На форсайт-сессии «Барнаул: образ будущего» он вместе с архитекторами не только показал, к какому «зеленому» идеалу должен стремиться город, но и объяснил, что для этого необходимо. А еще эксперты рассказали, как оживить исторический центр и чему нам нужно поучиться у иркутян.

Цель есть

Владислав Вакаев напомнил, что меньше чем за пять лет в Барнауле запустилась реконструкция четырех ведущих зеленых зон: в «Изумрудном» работы подходят к концу, «Юбилейный» - в середине пути, в парке им. Ленина разрабатывают проект, а территорию за «Европой» только включают в голосование на благоустройство.

«Уже молчу про парк Центрального района и Мизюлинскую рощу. Серьезная работа», - добавил Вакаев.

Он считает, что «революция» подарила городу новый подход – технологию общественного проектирования. Стали развиваться общественные движения неравнодушных горожан, появились советы парков.

«Мало благоустроить территорию, необходимо чтобы ее приняли и одобрили люди, - сказал управляющий. – Если нам нужно озеленить Барнаул, мы должны поставить четкую цель – без нее задачу не решить».

Владислав Вакаев. Ирина Пергаева

И эта цель есть. Еще в феврале 2022 года архитектор Андрей Атаджанов вместе с учеными представил концепцию зеленого каркаса Барнаула. Это масштабный проект, который должен соединить парки, скверы и аллеи города, наполнить его новыми зелеными территориями, площадками для выгула собак и велодорожками. Его идея состоит в том, что любой горожанин должен добраться из дома до «природного» кусочка за 15 минут.

Концепция зеленого каркаса Барнаула. Андрей Атаджанов

Ключевой точкой в реализации проекта Владислав Вакаев считает 2030 год – 300-летний юбилей Барнаула. К этому времени все основные городские парки нужно привести в порядок и как минимум открыть один новый – за «Европой». «Деньги для озеленения нужны достаточно серьезные, но не фантастические: 20 млн рублей за гектар – устоявшаяся расценка в России», - сказал Вакаев.

По мнению эксперта, дело продвинется быстрее, если озеленение войдет в «список подарков», который город получит к юбилею от федерального центра. А полностью воплотить концепцию зеленого каркаса можно к середине века.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

Изумрудная мина

По мнению Владислава Вакаева, в Барнауле уже сложились все звезды для того, чтобы он покрылся современными парками. Прежде всего – есть общественный запрос.

««Изумрудный» стал миной: посмотрев на него, горожане захотели такой же парк в своем районе», - сказал управляющий.

Нехватку зеленых уголков в новых районах подтвердил архитектор Алексей Квасов, работавший над кварталом «Лапландия».

«Мы внесли в свой проект некоторую изюминку парковой культуры. И за последние два года получили такой наплыв посетителей со смежных микрорайонов, что наши жители стали достаточно активно защищать свое пространство, - сказал он. - Приходится ограничивать доступ, потому что объекты, которые есть там, оказались востребованы у всех вокруг».

ЖК «Лапландия». пресс-служба ГК «Союз».

Кроме того, для воплощения «мечты» есть заряженная команда экспертов: архитекторы, ландшафтные дизайнеры, экологи, урбанисты, которые могут приступить к работе. Готов и бизнес.

«И об этом говорит не только опыт «Изумрудного», - сказал Владислав Вакаев. - Например, Юрий Фриц (гендир «Сибирьконтракт плюс». – Прим. Ред.) помогает оживлять территорию за «Европой», будут делать лыжню, уже есть согласование с администрацией города. Мэрия и краевая власть достаточно ценят тему озеленения».

Эксперт предложил конкретные шаги, которые могут помочь Барнаулу продвинуться в воплощении «зеленой» концепции.

Включить вопрос в пакет юбилейных «желаний» в адрес федерального центра.

Структурировать гражданское общество. То есть создать горизонтальную структуру, «совет совета парков», где общественники могли бы обмениваться информацией, помогать друг другу, публично выступать с вопросами.

Создать проектный офис, который бы стал точкой консолидации экспертного сообщества. Чтобы специалисты широкого профиля могли участвовать в разработке проектов. Вакаев обратился к властям с просьбой привлекать разных архитекторов, в том числе из других городов, к работе над общественными пространствами, а не только одну устоявшуюся группу. Иначе специалисты будут приходить к типовым решениям.

Подготавливать кадры.

Провести структурные управленческие изменения. Есть межведомственные темы, которые останавливаются, потому что отдельным государственным структурам трудно договориться.



«С парками еще хуже – здесь замешаны управление имущественными отношениями, Минстрой, Минприроды, Минкультуры и частично Минспорт и т.д., - перечислил Вакаев. – Может, межведомственные рабочие группы или советник губернатора, как в Казани, мог бы упростить задачу. В Краснодаре, например, появилась должность заместителя мэра по озеленению».

«С парками еще хуже – здесь замешаны управление имущественными отношениями, Минстрой, Минприроды, Минкультуры и частично Минспорт и т.д., - перечислил Вакаев. – Может, межведомственные рабочие группы или советник губернатора, как в Казани, мог бы упростить задачу. В Краснодаре, например, появилась должность заместителя мэра по озеленению». Создать «Департамент парков и скверов», который управлял бы барнаульскими парками. «Есть Горзеленхоз, который занимается газонами-аллеями. Другое дело – управление сложными парками, многофункциональными, в значительной степени социальными», - уверен эксперт.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

Не только парки

Архитектор Андрей Атаджанов напомнил, что зеленый каркас – это не только парки, на который сейчас ушел перевес общественного внимания. Им отводится лишь половина всей роли, эти территории – ядра проекта.

Другая важная часть – связи между этими ядрами: мелкие скверы, бульвары, аллеи, набережные, которыми так же нужно серьезно заниматься.

Атаджанов отметил, что сейчас самый простой путь – восстановить старое, прежде чем браться за новое. Он добавил, что к 2030 году, скорее всего, концепцию придется пересматривать, ведь к этому времени ситуация в городе может кардинально измениться. Поэтому воплощение проекта невозможно оценить в денежном эквиваленте – это стратегия развития на десятилетия.

Андрей Атаджанов, архитектор. Ирина Пергаева

Креативный выход

Архитектор Дмитрий Индюков считает, что всему городу, а не только его «зеленой» системе, необходима общая идея развития, которая распространялась бы на все сферы – транспорт, строительство и т.п.

Пока Барнаул живет «здесь и сейчас» без расчета на будущее.

«Никто даже не думал, как Изумрудный парк экономически повлияет на окружающую застройку, - сказал Индюков. - А там вдвое повысилась стоимость квартир. И это влияние только одного объекта, который правильно заработал».

По мнению архитектора, сейчас центр города превращается в спальный район – без точек притяжения и креативного пространства, где молодежь могла бы проводить время, развлекаться и развиваться. И это одна проблема.

Александр Деринг, архитектор. Ирина Пергаева

Другая: в городе не сформировалась цельная историческая среда, считает архитектор Александр Деринг. Хотя историческая часть города, по его подсчетам, и занимает ничтожные три процента. «Это золотые крупинки, которые нужно ценить и беречь», - сказал специалист.

Он отметил, что спасти исторический центр мог бы «культурный капитал», креативная экономика.

«В годы пандемии мы небольшой группой делали проект «Купеческий квартал». Это попытка понять экономику небольшого кусочка центра – что тут вообще может быть? Можно ли капитализировать? Безусловно. Общемировой, да и отечественный опыт показывает, что креативная экономика работает», - уверен Деринг.

Архитектор привел в пример 130-й квартал в Иркутске. Это популярный туристический район с пешеходной улицей, где отреставрировали исторические здания, в которых открыли мастерские, кафе, рестораны и гостиницы.

«Они сначала сделали проект, который был понятен инвесторам, разбили квартал на лоты. Появились собственники, которые просто стали продуктивно работать. И все это приносит миллиардные прибыли в год, - сказал Деринг. – В городе развивают еще одну программу «Иркутские кварталы», которые безусловно будет успешным, в этом заинтересованы и власти, и бизнес».

Попытки капитализации сейчас локально происходят на ул. Льва Толстого, где в маленьких двориках открываются культурные пространства. Однако «Купеческого квартала» еще недостаточно – весь исторический центр требует переосмысления.

«Частью центра становится ул. Промышленная с ее замечательным памятником с трубой – первой электростанцией», - сказал архитектор.

Первая городская электростанция, 2022. Анна Зайкова.

Требуются и особые правила застройки исторической зоны. Александр Деринг добавил, что надеется на принятие документа «Архитектурно-строительный облик города», где будут четко прописаны правила застройки, в том числе исторической части.

Налоговое препятствие

Один из акционеров «Почтобанка» Андрей Макулов отметил, что без изменений в налоговой системе у инвесторов не появится желания заниматься реконструкцией исторических зданий и созданием креативных пространств.

Он рассказал, как годами восстанавливал два старинных здания на ул. Короленко, 63 и ул. Горького, 36. В последнем до ремонта росли деревья.

«До реконструкции все это ничего не стоило. Восстановили своими силами, теперь все теплыми полами отапливается. Пока делали, нашли кучу интересных артефактов. Хотели музей открыть. Но когда посмотришь какой после восстановления сделали налог, там не до музея. Нужно каждый метр сдать в аренду, - разводит руками Макулов. - Государство не тратится, люди сами восстанавливают – что-то можно придумать, чтобы не было таких налогов, после того, как ты все привел в порядок?»

Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул. Altapress.ru

Также он добавил, как еще восемь лет назад планировал с партнерами открыть в здании на Старом базаре креативное пространство, но идею не оценили.