Стало известно, почему Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске

Новосибирская компания «Вкусы Франсе», которая принадлежит Жерару Депардье, закрывается. Об этом сообщает НГС, ссылаясь на данные сервиса «Контур.Фокус». Однако юрист французского актера уверяет, что фирма все равно продолжит работу.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Вкусы Франсе» находится на стадии ликвидации с 28 июля. Но по словам юриста Жерара Депардье Юрия Мосмана, это связано только с изменением статуса фирмы.

Закрытие компании АО «Вкусы Франсе» не связано никаким образом с пандемией коронавируса. Закрытие связано с организационно-правовой формой — АО, которое в настоящее время мы находим неудобным. Компания ООО «Вкус Франции» работает в штатном режиме. ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе, ликвидироваться не собирается, переезжать не собирается, как там зарегистрирован, так там и будет работать, — цитирует НГС юриста.

Мосман также добавил, что в ближайшее время в Новосибирске откроется первый в России ресторан Жерара Депардье.

Ранее бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Он мог рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но не воспользовался этой возможностью.