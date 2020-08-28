Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, почему Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске

Новосибирская компания «Вкусы Франсе», которая принадлежит Жерару Депардье, закрывается. Об этом сообщает НГС, ссылаясь на данные сервиса «Контур.Фокус». Однако юрист французского актера уверяет, что фирма все равно продолжит работу.

Лукашенко научил Депардье косить траву.
Лукашенко научил Депардье косить траву.
belta.by.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Вкусы Франсе» находится на стадии ликвидации с 28 июля. Но по словам юриста Жерара Депардье Юрия Мосмана, это связано только с изменением статуса фирмы.

Закрытие компании АО «Вкусы Франсе» не связано никаким образом с пандемией коронавируса. Закрытие связано с организационно-правовой формой — АО, которое в настоящее время мы находим неудобным. Компания ООО «Вкус Франции» работает в штатном режиме. ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе, ликвидироваться не собирается, переезжать не собирается, как там зарегистрирован, так там и будет работать, — цитирует НГС юриста.

Мосман также добавил, что в ближайшее время в Новосибирске откроется первый в России ресторан Жерара Депардье.

Ранее бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Он мог рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но не воспользовался этой возможностью.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость