Стало известно, почему Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Вкусы Франсе» находится на стадии ликвидации с 28 июля. Но по словам юриста Жерара Депардье Юрия Мосмана, это связано только с изменением статуса фирмы.
Закрытие компании АО «Вкусы Франсе» не связано никаким образом с пандемией коронавируса. Закрытие связано с организационно-правовой формой — АО, которое в настоящее время мы находим неудобным. Компания ООО «Вкус Франции» работает в штатном режиме. ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе, ликвидироваться не собирается, переезжать не собирается, как там зарегистрирован, так там и будет работать, — цитирует НГС юриста.
Мосман также добавил, что в ближайшее время в Новосибирске откроется первый в России ресторан Жерара Депардье.
Ранее бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Он мог рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но не воспользовался этой возможностью.