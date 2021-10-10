Жириновский предложил создать систему отслеживания потенциальных преступлений

Жириновский в эфире «Соловьев Live» прокомментировал нападение на пассажира в метро, которого избили трое уроженцев Дагестана — мужчина заступился за девушку.

«Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое — и здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы. Потом, видите, толпа… если будет один, он никогда не нападает ни на кого <…> Возможно кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое. Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел были под контролем — на пульте, все видят их», — подчеркнул политик.

Он пояснил, что необходимо создать систему для отслеживания отбывших наказание, чтобы в случае какого-либо инцидента «немедленно туда выезжал патруль и применял самые жесткие меры задержания».

Также Жириновский прокомментировал поручение главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировать дело с «хулиганства» на «покушение на убийство».

«Спасибо председателю — дал команду немедленно переквалифицировать. Какое хулиганство? Покушение на убийство! Это потенциальные убийцы. Нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север», — отметил лидер ЛДПР.

Ранее МВД запустило систему «Паутина» для отслеживания угнанных машин.