Житель Алтая похитил у сельчанки передний привод от автомобиля ВАЗ-2108

С жалобой в полицию обратилась жительница села Победа, в гараж которой проникли неизвестные.
«Из гаража похитили несколько колес на дисках и передний привод от автомобиля ВАЗ-2108», — рассказали в ведомстве.
Оперативно задержали 22-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Мужчина открыл навесной замок и вынес чужое имущество.
Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».
Ранее в Барнауле мужчина украл у женщины «40-тонный домкрат».