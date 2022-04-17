17 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Житель Алтая похитил у сельчанки передний привод от автомобиля ВАЗ-2108

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу из гаража, сообщает региональное МВД.

ВАЗ-2108.
ВАЗ-2108.
vladtime.ru.

С жалобой в полицию обратилась жительница села Победа, в гараж которой проникли неизвестные.

«Из гаража похитили несколько колес на дисках и передний привод от автомобиля ВАЗ-2108», — рассказали в ведомстве.

Оперативно задержали 22-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Мужчина открыл навесной замок и вынес чужое имущество.

Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ранее в Барнауле мужчина украл у женщины «40-тонный домкрат».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость