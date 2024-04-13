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Жизнь

Жители Барнаула пытаются вернуть деньги за туры в Эквадор и Перу через суд

Барнаульцы заплатили за отдых в Южной Америке, но он так и не состоялся. Получить деньги с гендиректора туристической компании пытаются через суд, сообщает «АиФ Алтай».

Аэропорт им. Титова.
Аэропорт им. Титова.
Дмитрий Лямзин

Стало известно, что барнаульцы заплатили за туры в Эквадор, Венесуэллу и Перу, но поездка не состоялась.

В результате после суда, гендиректора туристической компании обязали выплатить более 1 млн рублей. Но потерпевшие так и не получили свои деньги.

В суд направили еще одно дело по. 2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что супружеская пара распродала все имущество и теперь живет на круизных лайнерах.

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