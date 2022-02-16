16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жители поселка Российский подали в суд на мэрию из-за убитых дорог

Жители краснодарского поселка с патриотичным названием Российский подали в суд на администрацию из-за плохих дорог, сообщили на странице поселка во «ВКонтакте».

Дороги в поселке Российский.
Дороги в поселке Российский.
vk.com/posros.

В сообщении отметили, что жители поселка, входящего в округ Краснодара, подали в суд на администрацию города.

По словам местных жителей, чиновники не хотят делать дороги в населенном пункте.

«В поселке нарушаются требования ГОСТа к автомобильным дорогам, из-за чего машинам сложно проехать по улицам, а маршруткам приходится объезжать выбоины по гравийке вдоль дорог. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин скорой помощи и пожарного транспорта, что влечет за собой нарушение прав граждан на жизнь и здоровье, на безопасное дорожное движение», — говорится в заявлении.

Суд попросили признать незаконным бездействие администрации, выразившееся в ненадлежащем содержании 15 автомобильных дорог.

Если суд встанет на сторону местных жителей, то администрация Краснодара должна будет за год привести улицы в соответствие ГОСТу.

По мнению адвокатов, представляющих интересы жителей, иск — выигрышный, так как по каждой улице есть заключение о плохом состоянии.

Ранее дороги в Новоалтайске перепутали с поверхностью Луны, где в «кратерах» лежат части машин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость