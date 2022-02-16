Жители поселка Российский подали в суд на мэрию из-за убитых дорог

Жители краснодарского поселка с патриотичным названием Российский подали в суд на администрацию из-за плохих дорог, сообщили на странице поселка во « ВКонтакте ».

В сообщении отметили, что жители поселка, входящего в округ Краснодара, подали в суд на администрацию города.

По словам местных жителей, чиновники не хотят делать дороги в населенном пункте.

«В поселке нарушаются требования ГОСТа к автомобильным дорогам, из-за чего машинам сложно проехать по улицам, а маршруткам приходится объезжать выбоины по гравийке вдоль дорог. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин скорой помощи и пожарного транспорта, что влечет за собой нарушение прав граждан на жизнь и здоровье, на безопасное дорожное движение», — говорится в заявлении.

Суд попросили признать незаконным бездействие администрации, выразившееся в ненадлежащем содержании 15 автомобильных дорог.

Если суд встанет на сторону местных жителей, то администрация Краснодара должна будет за год привести улицы в соответствие ГОСТу.

По мнению адвокатов, представляющих интересы жителей, иск — выигрышный, так как по каждой улице есть заключение о плохом состоянии.

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