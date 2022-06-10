Жительнице Рубцовска предъявили обвинение за сожжение в машине пожилого мужчины

В Алтайском крае женщине предъявили обвинение в убийстве знакомого мужчины, совершенном с особой жестокостью, сообщает региональный СК.

Напомним, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины.

«Обвиняемая позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину. Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

После задержания рубцовчанка призналась в содеянном, объяснив личным неприязненным отношением к мужчине.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы за «убийство, совершенное с особой жестокостью».

В СК опровергли, что обвиняемая и потерпевший состояли в близких отношениях. Ранее Telegram-канал «ОПЕР Слил» сообщил, что женщина около пяти лет состояла в романтических отношениях с погибшим и решила расстаться.