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Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Деффчонки» голодает и «перезагружается» в горах Алтая

В Республике Алтай лечится голоданием звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Деффчонки» Роман Маякин. «Это действительно место силы! Здесь сама природа помогает восстановиться», — написал Роман в своем аккаунте в инстаграме.

В Республике Алтай лечится голоданием звезда сериалов "Сладкая жизнь" и "Деффчонки" Роман Маякин.
В Республике Алтай лечится голоданием звезда сериалов "Сладкая жизнь" и "Деффчонки" Роман Маякин.
www.instagram.com/mayakin_

Актер проходит курс лечебного голодания под присмотром специалистов центра «Урултай». Мужчина сообщил, что за неделю он потерял 6 кг и «перезагрузился» физически и эмоционально. «Поистине Алтай это место силы, где меняется жизнь- и это не пустые слова. Энергия и мистерия этого края позволяет на обыденные вещи взглянуть по-новому», — отметил Роман Маякин.

Актер признался, что оказался на Алтае благодаря Марии Шумаковой, звезде сериала «Сладкая жизнь». Актриса уже дважды прошла курс лечебного голодания в горах Алтая.

Напомним, что с недавних пор Горный Алтай для оздоравливания облюбовали отечественные знаменитости. Так в этом году здесь побывали Ирина Безрукова иЛариса Вербицкая, а также бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин. А в 2017 году в Горном ездили поголодать звезды сериалов «Интерны» Светлана Камынина и «Молодежка» Серафима Низовская.

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