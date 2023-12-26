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Жизнь

Звезду сериала "Кухня" хотят оштрафовать за отказ участия в съемках

Актера Виктора Хориняка пытались оштрафовать в суде на 5 млн. рублей за поздний отказ в съемках, сообщает Baza.

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

26 апреля Виктор Хориняк подписал контракт на главную мужскую роль в фильме «Любви не бывает». Ему заплатили аванс, однако о решении не сниматься в картине он сказал только перед первым съемочным днем.

По мнению инвесторов, вложивших деньги в фильм, потенциальные доходы от проката с другим актером могут быть намного меньше, чем были бы с Хориняком.

Производитель фильма подал иск и хотел отсудить более 5 млн. рублей, но Арбитражный суд Москвы признал неустойку только в размере 100 тыс. рублей.

По мнению адвоката истца, это дело знаковое для отечественной киноиндустрии.

Ранее звезда "Кухни" рассказал о предстоящих гастролях после увольнения из театра.

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