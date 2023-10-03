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Жизнь

Звуки сирен, фото трамваев, обвинение экс-вице-мэру. Что произошло в Алтайском крае 3 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Жителей Алтайского края предупредили о проверке систем оповещения населения. 4 октября в городах и селах зазвучат сирены, а теле- и радиоэфиры будут замещены информацией по обеспечению безопасности.
  • Пять из десяти белорусских трамваев, обещанных Барнаулу еще в апреле, наконец добрались до города. В Горэлектротрансе рассказали, когда барнаульцы смогут их оценить.
  • Синоптики предупредили, что с 13 октября погода в Алтайском крае начнет заметно портиться. И уже приблизительно известно, когда ждать первый снег.
  • Алтайский краевой театр драмы запустил проект «Променад-сцена»: это значит, что теперь его спектакли буквально разбегутся по Барнаулу.
  • Поэта Артема Сахарова, задержанного в Барнауле за чтение антивоенных стихов у памятника Пушкину, оштрафовали на 75 тыс. рублей.
  • В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве женщины, изувеченное тело которой случайно обнаружили подростки.
  • На бывшего вице-мэра Бийска Светлану Пермякову завели уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Экс-чиновница пыталась избавиться от задолженности. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.
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