Что происходит с проектом восстановления Барнаульского сереброплавильного завода?

3. Какой будет территория памятника?

Любая работа на территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода возможна только после утверждения проекта зон охраны памятников. Он должен описать каждый исторический объект, обозначить его неприкосновенную территорию, а также выделить участок, на котором возможно новое коммерческое строительство и сформулировать требования к нему. Такой проект подготовили и почти утвердили. Сейчас документ разместили на сайте правительства Алтайского края.

В прилагающейся карте видно, что территорию памятников поделили на несколько зон: исторических памятников, аптекарского сада, а также для нового строительства. Последняя зона находится в границах пр. Социалистического, улицы Мамонтова и М. Олонской.

Как пояснила altapress.ru разработчик проекта архитектор Екатерина Шаповаленко, здесь к зданию предъявляют ряд требований. Например, архитектура новостроя должна перекликаться с исторической, а высота здания не должна доминировать. Предполагается, что здесь построят торговый центр. Ранее звучала версия, что интерес к нему проявляет питерский ритейлер "Лента".