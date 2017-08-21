Что происходит с проектом восстановления Барнаульского сереброплавильного завода?

В Барнауле вплотную подобрались к восстановлению территории бывшего сереброплавильного завода — архитектурного памятника федерального значения, с которого начинался город. Проектом занимается компания, подконтрольная известным алтайским предпринимателям Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Altapress.ru отвечает на самые актуальные вопросы последних месяцев.
Территория Барнаульского сереброплавильного завода находится на въезде в город, рядом с новым мостом — крупной транспортной артерией, а также в центре исторической части краевой столицы. Участок — мечта девелопера, но у него масса особенностей.
Это памятник архитектуры, который необходимо восстановить в рамках проекта "Барнаул — горнозаводской город". Он должен стать его главной жемчужиной, так как именно с него начинался Барнаул. До недавних пор объектом владел "Алтайград". Компания входила в состав обанкроченной "Изумрудной страны" и ей было не до восстановления памятников.
В марте 2017 года за 162,3 млн рублей 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула с аукциона достался компании "Матч", принадлежащей сыну Нодара Шонии. Ее совладельца Виталия Денисова (компания "5-гамма") называют бизнес-партнером семьи Ракшиных.
Любая работа на территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода возможна только после утверждения проекта зон охраны памятников. Он должен описать каждый исторический объект, обозначить его неприкосновенную территорию, а также выделить участок, на котором возможно новое коммерческое строительство и сформулировать требования к нему. Такой проект подготовили и почти утвердили. Сейчас документ разместили на сайте правительства Алтайского края.
В прилагающейся карте видно, что территорию памятников поделили на несколько зон: исторических памятников, аптекарского сада, а также для нового строительства. Последняя зона находится в границах пр. Социалистического, улицы Мамонтова и М. Олонской.
Как пояснила altapress.ru разработчик проекта архитектор Екатерина Шаповаленко, здесь к зданию предъявляют ряд требований. Например, архитектура новостроя должна перекликаться с исторической, а высота здания не должна доминировать. Предполагается, что здесь построят торговый центр. Ранее звучала версия, что интерес к нему проявляет питерский ритейлер "Лента".
В последние два года в городе набирает обороты дискуссия: что делать с памятниками архитектуры федерального значения — бывшими сереброплавильными фабриками, важней (местом, где взвешивали подводы с рудой), собственно платиной. В администрации города анонсировали организацию здесь музеев с тематическими лавками сувениров. Не всем идея нравилась. Горожане опасались получить дорогую, но "мертвую" территорию.
Ответы искали на фестивале-практикуме "ЗАВОД". Архитекторы, маркетологи, историки, журналисты, предприниматели и простые барнаульцы предложили свои концепции. На их основе мастерская "Классика" под руководством Александра Деринга совместно с архитектором Иваном Быковым подготовили проект концепции реновации территории, который получил название "Фабриказавод". Это единственное проработанное публичное предложение "оживления" завода.
Архитекторы предлагают вернуть родной облик первой и второй фабрикам: восстановить культурный слой, за счет чего здания станут гораздо выше, а также покрыть восстановленные стены известью. Такими они были изначально. Арки здания важни предлагают закрыть стеклом, чтобы объект мог работать круглый год. В комплекс еще вернут обжигательную фабрику, конюшню и другие утраченные исторические постройки. Отдельным экспонатом должна стать стена плотины.
Архитекторы уделили большое внимание наполнению территории сереброплавильного завода функциями. Здесь нашлись места для гостиниц, причем некоторые из них можно разместить в исторических зданиях. Одну из них с рестораном немецкой кухни и пивоварней можно расположить в Конторе заводоуправления.
Главные достопримечательности — сереброплавильные фабрики — предлагают наполнить музейными экспонатами, в том числе с действующим макетом паровой машины. Но не только. Много пространства отводят для залов торжественных событий и танцев, мастерских старинного платья и ювелирных, интерьерные студии и многое другое. Это должно стать местом проведения фестивалей, ивентов, "блошиных рынков", арт-выставок.
Также архитекторы изобразили и торговый центр. На рендерах представлено здание с высокими арками первого уровня и витражами на втором уровне.
С момента приобретения бывшего Барнаульского сереброплавильного завода Нодар Шония и семья Ракшиных не сделали официальных заявлений о том, как они хотят восстановить территорию. На круглом столе по застройке центральной части Барнаула, который в начале лета проводил ИД "Алтапресс", Нодар Шония сказал: "Все думают, что мы купили кусок золота. Это не так". Территория требует серьезных инвестиций. Как собственники хотят монетизировать свои вложения — не понятно. Также не понятно, когда и с чего начнут реанимировать территорию памятника архитектуры.
Александр Деринг сообщил altapress.ru, что передал проект "Фабриказавод" собственникам для изучения. Договор о его реализации и о сотрудничестве не подписали.
В этом году состоялась еще одна долгожданная и знаковая сделка: администрация города смогла продать с аукциона здание Старого базара (рынок "Центральный"). Его купила строительная компания "Сибирия", которая строит жилые дома в районе Речного вокзала. Новый собственник планирует восстановить здание, добавить современные инженерные решения вроде эскалаторов и возродить торговлю в формате рынка.
Справка
Завод строили в 1739 году, чтобы выплавлять медь. Через несколько лет завод стал выплавлять серебро. Пережив свой расцвет в середине 19 века, когда здесь добывалось до 90% этого драгметалла, предприятие умерло - руды, содержащей серебро, больше не осталось. Около 50 лет он работал в роли лесопилки, а потом еще почти 50 лет на нем производили спички.
Предприятие приватизировали, покупали, продавали, создавали для него грандиозные и, надо сказать, дорогостоящие проекты возрождения. Но каждый раз лакомый кусок оказывался слишком большим для того, кто хотел его съесть, — реставрационные работы очень дороги.
Сейчас территорию завода и его сохранившиеся здания все чаще используют для культурных мероприятий.
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