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«Атака Темного Бота»: новосибирский театр кукол поставил спектакль по материалам Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол выпустил спектакль «Атака Темного Бота» в необычном жанре кибер-триллера. Постановку создали по инициативе Роскомнадзора. По задумке создателей, спектакль научит детей бережно относиться к персональным данным.

В Новосибирском театре кукол поставили спектакль по материалам Роскомнадзора
В Новосибирском театре кукол поставили спектакль по материалам Роскомнадзора
Виктор Дмитриев, vk.com/teatrkukolnsk

Театру Роскомнадзор предоставил методическую часть, которую используют в классных часах в школах. В художественный материал матчасть переработал омский драматург и актер Дмитрий Войдак.

«Мы очень много говорим, например, о том, что нельзя нигде оставлять свои пароли от мессенджеров и соцсетей. Сотрудники РКН были у нас на премьере, особенно им понравилось, когда в конце спектакля главный герой Андрон победил темные силы, ведет свой очередной стрим и спрашивает у детей, как лучше поступить в той или иной ситуации, а зал ему хором отвечает. У школьников формируется понимание. Кто-то действительно позволял себе отключить антивирусник, а сейчас, я думаю, уже не будет так делать», — рассказал «Тайга.инфо» директор театра кукол Юрий Горлатых.

Поставил спектакль французский режиссер Ролан Боннин.

По сюжету школьник Андрей, ставший блогером Андроном, рассылает кому попало свои пароли. Из-за беспечности мальчика злая сущность из интернета по имени Темный Бот вырвалась в оффлайн и стала творить зло.

«Прототипы темного бота — злодеи, всемирное зло, которое обитает в сети. Все куклы в спектакле — планшетные, а темный бот — марионетка. Он похож и на таракана, и на какой-то вирус — дети так воспринимают. После показа просят посмотреть, что за кукла, как работает. Вообще очень технически насыщенный спектакль. Очень серьезная работа была проделана», — добавил Горлатых.

В сентябре «Атаку Темного Бота» в новосибирском театре покажут девять раз.

Напомним, что 31 августа в Барнауле случилось долгожданное открытие театра кукол «Сказка» на ул. Пушкина.

На историческом событии побывал губернатор Виктор Томенко. Фоторепортаж «Афиши» с открытия театра можно посмотреть здесь.

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