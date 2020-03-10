Барнаульский краевед расскажет, как на Алтае учили горнозаводскому делу

10 марта в библиотеке им. Шишкова в Барнауле пройдет презентация книги кандидата исторических наук, краеведа Бориса Бабарыкина «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII — начале XX века».

Автор расскажет, как и почему в Барнауле и Алтайском горном округе появились первые учебные заведения, как развивалось медицинское образование, сообщает краевое правительство.

Особое внимание в книге уделено истории Барнаульского горного училища. В издании описано все: от правил для воспитанников до описания обмундирования учеников.

В презентации примут участие кандидат исторических наук Павел Афанасьев, доктор исторических наук Валерий Скубневский, историк и краевед Вадим Бородаев.

Начало встречи в 16:00.