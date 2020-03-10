Барнаульский краевед расскажет, как на Алтае учили горнозаводскому делу

Автор расскажет, как и почему в Барнауле и Алтайском горном округе появились первые учебные заведения, как развивалось медицинское образование, сообщает краевое правительство.
Особое внимание в книге уделено истории Барнаульского горного училища. В издании описано все: от правил для воспитанников до описания обмундирования учеников.
В презентации примут участие кандидат исторических наук Павел Афанасьев, доктор исторических наук Валерий Скубневский, историк и краевед Вадим Бородаев.
Начало встречи в 16:00.