Барнаульский оркестр сыграет музыку из фильмов «Веселые ребята», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука»

В программе прозвучат любимые произведения из таких кинофильмов, как «Дети капитана Гранта», «Веселые ребята», «Женитьба Бальзаминова», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман» и многих других.

В программе принимают участие лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук, Дмитрий Скворцов.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. Ведущая — Вера Климанова.

Концерт пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00. Цена билета 300 — 500 рублей.