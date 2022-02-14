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Барнаульский оркестр сыграет музыку из фильмов «Веселые ребята», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука»

19 февраля оркестр «Сибирь» исполнит музыку из любимых советских комедий.

Концерт оркестра "Сибирь"
Концерт оркестра "Сибирь"
Оркестр "Сибирь"

В программе прозвучат любимые произведения из таких кинофильмов, как «Дети капитана Гранта», «Веселые ребята», «Женитьба Бальзаминова», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман» и многих других.

В программе принимают участие лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук, Дмитрий Скворцов.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. Ведущая — Вера Климанова.

Концерт пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00. Цена билета 300 — 500 рублей.

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