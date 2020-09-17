Барнаульский спектакль о трудных подростках получил престижную российскую премию

Алтайская постановка победила в номинации «Лучшее музыкальное оформление».

В театре отмечают, что Wonder boy — постоянный участник всероссийских театральных фестивалей.

В 2019 году он вошел во внеконкурсную программу «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска». Также получал премии за лучшую режиссуру, за актуальность темы и особый взгляд на других театральных форумах.

В спектакле Wonder boy рассказывается история мальчика со специфической внешностью, который становится объектом насмешек одноклассников.

Что известно о премии

«Арлекин» — Российская Национальная театральная премия, которая присуждается за творческие достижения в области театрального искусства для детей и подростков.

Ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье».

Театр-лауреат в номинации «Лучший спектакль» становится обладателем не только серебряной фигурки Арлекина, но и денежной части премии на постановку нового детского спектакля.

В этом году заявки на фестиваль подали более 140 театров. Эксперты отобрали девять лучших работ для детей. В этот список самых вошёл и барнаульский Wonder boy.