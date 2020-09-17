Стало известно, когда в Барнауле открываются две независимые театральные площадки

Для «Крепостного театра» это двойной праздник — они открывают свои двери после карантина на новой площадке на ул. Кирова, 51а, где раньше были бар «Лентяй», стриптиз-клуб «Масон» и мужское заведение «Барсук».
Зрителей будет ждать большой зал на 126 мест и сцена глубиной 6 метров и длинной в 15 метров. Здесь можно ставить большие спектакли, а также проводить музыкальные вечера, КВН, Stand-Up и прочее.
24 сентября актеры «Крепостного театра» покажут большой спектакль-концерт. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 500 рублей.
25 сентября открывается театральная площадка «Спичка».
Здесь в 36 раз пройдет традиционное «Чтиво». Перед зрителями выступят около 20 молодых барнаульских авторов — они прочитаются свои стихи.
Начало в 20:00, вход — 100 рублей.
В «Спичке» также готовят новые спектакли и проводят занятия с детьми.