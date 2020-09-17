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Стало известно, когда в Барнауле открываются две независимые театральные площадки

В сентябре в Барнауле открываются не только государственные, но и независимые театры. 24 сентября зрителей будет ждать «Крепостной театр», 25 — арт-пространство «Спичка».

Крепостной театр.
Крепостной театр.
Анна Зайкова.

Для «Крепостного театра» это двойной праздник — они открывают свои двери после карантина на новой площадке на ул. Кирова, 51а, где раньше были бар «Лентяй», стриптиз-клуб «Масон» и мужское заведение «Барсук».

Зрителей будет ждать большой зал на 126 мест и сцена глубиной 6 метров и длинной в 15 метров. Здесь можно ставить большие спектакли, а также проводить музыкальные вечера, КВН, Stand-Up и прочее.

24 сентября актеры «Крепостного театра» покажут большой спектакль-концерт. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 500 рублей.

Крепостной театр.
Крепостной театр.
Анна Зайкова.

25 сентября открывается театральная площадка «Спичка».

Здесь в 36 раз пройдет традиционное «Чтиво». Перед зрителями выступят около 20 молодых барнаульских авторов — они прочитаются свои стихи.

Начало в 20:00, вход — 100 рублей.

В «Спичке» также готовят новые спектакли и проводят занятия с детьми.

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