Барнаульцев бесплатно научат красиво писать

28 января в краевой библиотеке им. Шишкова День ручного письма отметят мастер-классом по каллиграфии.

Проведет его основательница Школы каллиграфии в Барнауле Татьяна Голубева.

Во время урока она расскажет историю каллиграфии и научит писать различными инструментами: перьевыми и шариковыми ручками, карандашами и фломастерами.

«Уроки чистописания и каллиграфии были обязательными в системе образования России. Потому даже обычные конторские книги, заполненные от руки, и в 21 веке вызывают восхищение. Мы уже изрядно поднаторели в искусстве прятать свою индивидуальность, набирая тексты электронным способом. И тем интереснее будет ненадолго погрузиться в мастерство ручного письма!», — рассказали в «Шишковке».

В конце занятия у каждого участника получится свиток с пожеланиями, который можно будет вручить кому-нибудь из присутствующих. С собой ничего не нужно приносить — необходимыми инструментами снабдят каждого ученика.

Начало мастер-класса в 17:30. Вход свободный.