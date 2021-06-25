Барнаульцев зовут на пешую прогулку с пикником и медитацией

Клуб «Идем пешком» проведет бесплатную прогулку с пикником и энерго-динамической медитацией. Случится она 3 июля, пишут в сообществе клуба.

Сбор пройдет в 9:45 в поселке Южный, около входа в «Мария-Ра» на Белинского, 12.

Всего во время прогулки нужно будет пройти 8 км до озера, где будет длительный привал, и 2 км от водоема до автобуса в поселке Центральный.

На привале пройдет пикник и сеанс медитации, который займет около часа.

Пикник , отдых , чай , уют. ССО.

У нас будет медитация Шодхан. Она поможет отпустить накопленное эмоциональное напряжение, пройти трансформацию через тело и открыть мощнейший ресурс, обрести внутреннюю свободу и уверенность! Во время практики происходит физическое, эмоциональное, психологическое и энергетическое очищение, — рассказывают организаторы

На прогулку с собой лучше взять плед для пикника или туристический коврик, 1,5 литра воды, еда. головной убор, средство от комаров.

Курить, материться и употреблять алкоголь запрещено.