Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульцев зовут на пешую прогулку с пикником и медитацией

Клуб «Идем пешком» проведет бесплатную прогулку с пикником и энерго-динамической медитацией. Случится она 3 июля, пишут в сообществе клуба.

Медитация. Женщина
Медитация. Женщина
СС0

Сбор пройдет в 9:45 в поселке Южный, около входа в «Мария-Ра» на Белинского, 12.

Всего во время прогулки нужно будет пройти 8 км до озера, где будет длительный привал, и 2 км от водоема до автобуса в поселке Центральный.

На привале пройдет пикник и сеанс медитации, который займет около часа.

Пикник, отдых, чай, уют.
Пикник, отдых, чай, уют.
ССО.

У нас будет медитация Шодхан. Она поможет отпустить накопленное эмоциональное напряжение, пройти трансформацию через тело и открыть мощнейший ресурс, обрести внутреннюю свободу и уверенность! Во время практики происходит физическое, эмоциональное, психологическое и энергетическое очищение, — рассказывают организаторы

На прогулку с собой лучше взять плед для пикника или туристический коврик, 1,5 литра воды, еда. головной убор, средство от комаров.

Курить, материться и употреблять алкоголь запрещено.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене