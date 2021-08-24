Барнаульцев зовут на танцевальный вечер с оркестром

Оркестр исполнит самые известные и популярные танцевальные мелодии.
Их можно будет не только послушать, но и потанцевать под них.
Танцевальный вечер пройдет в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.
Цена билета — 100 рублей.
27 августа Барнаульский духовой оркестр представит уникальную танцевальную программу «В пятницу вечером» для людей всех поколений.
Оркестр исполнит самые известные и популярные танцевальные мелодии.
Их можно будет не только послушать, но и потанцевать под них.
Танцевальный вечер пройдет в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.
Цена билета — 100 рублей.
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