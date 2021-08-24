Барнаульцев зовут на танцевальный вечер с оркестром

Оркестр исполнит самые известные и популярные танцевальные мелодии.

Их можно будет не только послушать, но и потанцевать под них.

Танцевальный вечер пройдет в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.

Цена билета — 100 рублей.