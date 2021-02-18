Известный алтайский сценарист Евгений Бедарев взялся за новый кинопроект про гонки на Байкале

Алтайский сценарист Евгений Бедарев взялся за новый кинопроект под названием «За мечтой». По сюжету, главный герой стремится попасть на ежегодный Фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд.

Сам фестиваль «Байкальская миля» будет проходить в этом году 6−7 марта.

20 февраля команда общественного объединения «Народное кино», в котором состоит барнаульский сценарист, отправится в Улан-Удэ из Москвы через всю Россию. Больше шести тысяч километров им придется преодолеть на кемпере.

Таким образом создатели фильма хотят самостоятельно пройти путь героя «За мечтой», увидеть фестиваль своими глазами и начать пробные съемки с привлечением местных артистов.

«Мы впервые посетим „Байкальскую милю“. О фестивале нам рассказал один из наших операторов и заядлый путешественник Владимир Курилов. Он, как и Женя Бедарев, давно мечтал увидеть зимний Байкал. Так что в этом году мы как раз отправимся туда на кемпере нашего оператора», — рассказал продюсер Сергей Берлов.

Создатели кино говорят, что идея снять фильм на ледяном Байкале не нова — озеро не один раз появлялось в отечественном кинематографе.

Однако уникальность этого проекта состоит в том, что творческая группа самостоятельно проделает долгий путь в рамках Гранд-тура. Всего они посетят 13 городов: Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ.

А сам фильм «За мечтой» продолжит традицию «доброго кино».

«Наша история будет о том, как сбываются самые невероятные мечты. Это будет невероятно добрый, душевный и красивый фильм о любви и о захватывающем приключении по заснеженным просторам России», — говорят киноделы.

Что известно о фестивале

«Байкальская миля» — это фестиваль скорости, который проводится с 2019 года (аналог американского «Бонневилля»).

Основная идея фестиваля — установление рекордов скорости на различных видах техники по льду самого глубокого озера планеты. Суровые погодные условия добавляют экстремальности. Поэтому фестиваль является уникальным для России проектом в области авто-и мотоспорта, куда съезжаются пилоты со всего мира.

Что известно о сценаристе

Евгений Бедарев — российский кинорежиссер и сценарист. Его самые известные проекты — «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Пока цветет Папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Домовой» и другие.

В прошлом году в Барнауле состоялась премьера его нового фильма «Счастье в конверте». Картину сняла актриса Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»). Фильм состоял из трех новелл, в которых обычное письмо меняло все.

Зрители очень тепло приняли картину по всей стране.