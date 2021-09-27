«Для молодых душой»: в Молодежный театр Алтая зазывают пенсионеров низкой стоимостью билетов

Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, Молодежный театр Алтая решил провести акцию «для тех, кто всегда молод душой».

В октябре для пенсионеров билеты на спектакли «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Гроза», «Вишнёвый сад» и Wonder boy будут стоить всего 100 рублей.

Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения в кассе театра.

Напомним, что на днях в Молодежном театре Алтая завершился четвертый Золотухинский фестиваль.

Гран-при конкурса получили хозяева праздника за постановку режиссера Бениамина Коца «Мой папа — Питер Пэн».

Во время фестиваля барнаульцы посмотрели 12 постановок, 10 из них — из других городов страны. В том числе во внеконкурсной программе был показан спектакль «Горка» режиссера Данила Чащина московского театра на Таганке.