За языком следи. Барнаульцам показали необычную «бразильскую» постановку на татарском языке

В Барнауле продолжается четвертый театральный Золотухинский фестиваль. «Афиша» побывала на одной из самых необычных постановок — спектакле «Эзоп» Альметьевского драматического театра. Пьесу бразильского драматурга Гильерме Фигейредо они поставили на родном татарском языке.

Бразильские страсти

Перед спектаклем «Эзоп» Альметьевского татарского драматического театра по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо зрителям раздают двуязычные программки. Там почему-то в оправдательной форме расписаны причины, почему спектакль может понравиться или не понравиться.

В частности, там написано: «Если Греция ассоциируется у вас с туризмом, то из греческого ландшафта на сцене будет только пляж. <…> В спектакле режиссер перемещает героев в нашу реальность. Место действия — любая точка планеты: Европа, Россия, или же Татарстан, возможно, Альметьевск, да хоть Поташная Поляна или Старый завод (оба места — альметьевский вариант Рублевки — Прим.ред.)».

Спектакль «Эзоп» Альметьевского драматического театра vk.com/zolotuhinfest

Программка не обманула. Режиссер спектакля Денис Хуснияров вместе с художником Александром Моховым действительно превратили сцену в пляж с белым песком. Сбоку стоит спасательная вышка, увенчанная розовым надувным кругом. Пространство перекрыто трехъярусным забором, на котором, как микробы под микроскопом, шевелятся греческие буквы. Актеры говорят на татарском языке — русские субтитры транслируются над сценой.

На райском островке наслаждается жизнью богатая семья — смахивающий на рэпера Моргенштерна и носящий золотые трусы философ Ксанф и его жена Клея. Им прислуживает красавица-рабыня Мели.

Спектакль «Эзоп» Альметьевского драматического театра vk.com/zolotuhinfest

Однажды Ксанф приводит с рынка раба Эзопа. Невольник был так ужасен на вид (в спектакле актеру нарисовали клоунский грим и надели красный нос), что достался он богачу совершенно бесплатно, в качестве подарка за покупку. Но зато его внешность компенсирует острый ум, способный воспроизводить мудрые басни и выкручиваться из разных сложных ситуаций.

Например, он спасает от разорения своего хозяина, спьяну поспорившего выпить все море или отдать свой дом. «Скажи, чтобы море сначала отделили от вод рек, впадающего в него», — дает раб подсказку.

Спектакль «Эзоп» Альметьевского драматического театра vk.com/zolotuhinfest

За свои мыслительные подвиги татарский Эзоп желает только одну награду — свободу (здесь должны последовать рассуждения об эзоповом языке на сцене, но их не будет). Безусловно, в этом желании чувствуется некоторая боль татарского народа, который, например, сегодня мало где может говорить исключительно на своем языке.

Но когда Эзоп наконец-то получает свободу, спасательная вышка внезапно прекращается в вышку тюремную. И самому Эзопу дают «вышку» — его ждет смертная казнь за преступление, которое он не совершал.

Красиво говоришь

На подобных языковых, смысловых, метафорических перипетиях (кстати, на греческом языке это слово выглядит очень красиво — περιπέτεια) в основном и держится все внимание зрителя, который со спартанской стойкостью пытается одновременно следить за происходящим на сцене и читать субтитры.

Спектакль «Эзоп» Альметьевского драматического театра vk.com/zolotuhinfest

Язык имеет плоть — когда его в качестве лучшего и одновременно худшего блюда подают на стол. Язык неосязаем, но он наполняет нашу жизнь, заполняет все пространство вокруг — создатели постановки показали это буквально, когда в некоторых моментах покрывали проекцией с греческими словами и буквами всю сцену. Поэтому язык во всем его многообразии образов вполне можно назвать еще одним действующим лицом спектакля.

Пьеса Гильерме Фигейредо стилистически пародирует тексты древнегреческого театра. Поэтому она больше декларируют всем понятные истины вроде «человек должен быть свободен», но не имея под этим особой глубины и не подразумевая второго плана.

Столь же простецки выглядит и сама постановка в духе мелодраматической антрепризы: актеры ходят по сцене, карабкаются по вышке и спускаются вниз, изображают пьянство, танцуют и говорят, говорят, говорят на своем красивом языке.

Удивительно, но татарский язык действительно спасает постановку. Звучи она на русском — зал с первых же минут вывихнул бы себе челюсти в зевке.

Спектакль «Эзоп» Альметьевского драматического театра vk.com/zolotuhinfest

Но все это несколько отдаляет нас от эмоциональной сопричастности. Безусловно, нам очень жалко страдающего Эзопа — как жалко любого беженца и любого мирного жителя, пострадавшего на войне где-то там, очень далеко, за высоким трехъярусным забором.

С другой стороны, напоминает нам, как велика Россия, как много в ней культур и народов. Разные мы или в чем-то похожи? Мечтаем мы об одном или у нас разные стремления?

Интересно, а как по-алтайски пишется и звучит слово «свобода»?

Что посмотреть еще

Золотухинский фестиваль будет идти до 24 сентября.

Хедлайнером по традиции станет Московский театр на Таганке, которому многие годы служил Золотухин. В завершающий день они покажут спектакль «Горка» в постановке Данила Чащина.

23 сентября в 15:00 в музыкальном театре покажут постановку «В Москву — разгонять тоску» Челябинского «Молодежного театра», а в 19:00 в МТА — «Смерть Тарелкина» Русского драматического театра Республики Башкортостан.