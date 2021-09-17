Режиссер фильма «Горько!» снимет сериал по «Преступлению и наказанию» Достоевского

Создатели уверены, что у режиссера получится рассказать классику совершенно по-новому и удержать зрителей у экранов.

Сам Крыжовников говорит, что Достоевского любит с институтской скамьи.

«Идея сериала по Достоевскому у нас появилась во время съемок фильма „Лед-2“, а меня роман „Преступление и наказание“ интересовал давно. Моя короткометражка „Нечаянно“ — это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово „нечаянно“, говоря об убийстве Раскольникова», — цитирует режиссера «ТАСС».

События романа переместят в 1992 год. «Остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации „Преступление и наказание“ работает особенно остро», — уверены создатели сериала.

Производством многосерийного фильма занимаются компания «Водород» и «НМГ Студия». Сериал выйдет на сервисе more.tv.

Дата премьеры пока неизвестна — съемки стартуют летом 2022 года.