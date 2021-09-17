Барнаул 24°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Режиссер фильма «Горько!» снимет сериал по «Преступлению и наказанию» Достоевского

Режиссер Жора Крыжовников («Горько!», «Звоните Ди Каприо!», «Самый лучший день», «Лед 2») снимет восьмисерийный сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Спектакль "Бесы Достоевского", режиссер Константин Богомолов
Спектакль "Бесы Достоевского", режиссер Константин Богомолов
vk.com/theatrehd

Создатели уверены, что у режиссера получится рассказать классику совершенно по-новому и удержать зрителей у экранов.

Сам Крыжовников говорит, что Достоевского любит с институтской скамьи.

«Идея сериала по Достоевскому у нас появилась во время съемок фильма „Лед-2“, а меня роман „Преступление и наказание“ интересовал давно. Моя короткометражка „Нечаянно“ — это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово „нечаянно“, говоря об убийстве Раскольникова», — цитирует режиссера «ТАСС».

События романа переместят в 1992 год. «Остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации „Преступление и наказание“ работает особенно остро», — уверены создатели сериала.

Производством многосерийного фильма занимаются компания «Водород» и «НМГ Студия». Сериал выйдет на сервисе more.tv.

Дата премьеры пока неизвестна — съемки стартуют летом 2022 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене