Трейлер новой «Матрицы» собрал за сутки 14 миллионов просмотров

В сети появился трейлер четвертого фильма «Матрица: Воскрешение». На официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures ролик самой ожидаемой франшизы года собрал уже больше 14 млн просмотров.

Из трейлера зрители узнают, что Нео (он же Томас Андерсон, которого играет актер Киану Ривз) частично вспоминает о своих прошлых подвигах в «Матрице». Он пытается разобраться в видениях и понять, кто он такой на самом деле.

В этом ему помогает молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Подруга Нео — Тринити (Керри-Энн Мосс) тоже практически ничего не помнит о Матрице.

Но герои каким-то образом встречаются и погружаются в очередное путешествие по этому загадочному миру, пишет РИА «Новости».

Фанаты культовой трилогии братьев Вачовски (которые теперь сестры, и «Матрицу-4» сняла только одна из них — Лана) разделились на два лагеря: одни сокрушаются, что исчезли те самые зеленые тона мира и боятся разочароваться, другие же очень рады возвращению на экраны любимых героев.

«Мистер Андерсон, с возвращением. Мы скучали по тебе», — пишут пользователи в комментариях.