Трейлер новой «Матрицы» собрал за сутки 14 миллионов просмотров

Из трейлера зрители узнают, что Нео (он же Томас Андерсон, которого играет актер Киану Ривз) частично вспоминает о своих прошлых подвигах в «Матрице». Он пытается разобраться в видениях и понять, кто он такой на самом деле.
В этом ему помогает молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Подруга Нео — Тринити (Керри-Энн Мосс) тоже практически ничего не помнит о Матрице.
Но герои каким-то образом встречаются и погружаются в очередное путешествие по этому загадочному миру, пишет РИА «Новости».
Фанаты культовой трилогии братьев Вачовски (которые теперь сестры, и «Матрицу-4» сняла только одна из них — Лана) разделились на два лагеря: одни сокрушаются, что исчезли те самые зеленые тона мира и боятся разочароваться, другие же очень рады возвращению на экраны любимых героев.
«Мистер Андерсон, с возвращением. Мы скучали по тебе», — пишут пользователи в комментариях.