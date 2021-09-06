О блокаде, дочери Петра I и медиуме: ТОП-10 новых российских телесериалов осени

Телеканал «Россия» анонсировал новинки своих сериалов на осень. Зрителям подготовили необычайно разнообразный сезон — в нем будут и исторические драмы, и детективные истории, и семейные интриги.

Седьмая симфония

Безусловно, одна из главных премьер сезона — это сериал Александра Котта «Седьмая симфония», основанный на реальных событиях.

Дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу нужно собрать исполнителей и начать репетиции Седьмой симфонии Шостаковича. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести.

В ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев и другие.

Елизавета

Историческая драма, продолжающая плеяду сериалов «России 1» о российских правителях и царствующих особах.

Елизавете было всего шестнадцать лет, когда Петр решил оставить на нее созданную им огромную империю. Завещание отца она воспринимает как проклятие.

Императрица сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных Остермана и Меншикова. И даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон.

В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко и другие.

Шуша

Эксперт-криминалист Александра Ладынина способна раскрыть любое преступление в одиночку. Кроме своих служебных обязанностей, она ведет частное расследование и помощники ей не нужны. На первом месте у Ладыниной только работа — на личной жизни она давно поставила крест.

Но все меняется с появлением нового сотрудника, который знает не только детское прозвище Александры — Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются.

В ролях: Анастасия Панина, Иван Оганесян, Елена Коренева.

Сериал «Шуша» Телеканал «Россия 1»

Медиум

Адаптация одноименного американского сериала телеканала NBC — номинанта премий Golden globes и Emmy.

У Анны Островской счастливый брак — три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но».

Внезапно Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар: она может слышать и видеть умерших. Это дает Анне возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни.

В ролях: Мария Порошина, Павел Трубинер, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова и другие.

Подражатель

В Санкт-Петербурге орудует подражатель серийной преступницы Анастасии Перевезенцевой, которая 20 лет назад совершила изощренное убийство.

Сыщики предлагают Перевезенцевой, отбывающей срок в тюрьме, принять участие в расследовании и составить психологический портрет Подражателя. Этот нестандартный ход приводит к неожиданным результатам.

В ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.

Менталистка

Участница популярного телешоу Лера обладает удивительными способностями. Она менталистка, слышит и видит то, чего не замечают другие.

Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции. Ее посещают странные видения, связанные с преступлением.

В ролях: Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков и другие.

Сергей Маковецкий в сериале «Менталистка» Телеканал «Россия 1»

Ключ от всех дверей

Психолог Анна Королева проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми людьми.

И все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Но, как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее собственной семье.

В ролях: Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко, Валерий Дегтярь, Елена Симонова и другие.

Сериал «Ключ от всех дверей» Телеканал «Россия 1»

Сын

Учительница музыки Александра Полякова замкнулась в себе после того, как во время прогулки бесследно пропал ее четырехлетний сын Даня. Даже спустя три года она не теряет надежды найти ребенка.

Однажды Александра узнает своего сына в сюжете новостей, но бывший муж Антон, полицейские и коллеги уверяют, что это ошибка. Единственный, кому может довериться Александра — это отец ее ученицы, майор Орлов. Он начинает собственное расследование.

В ролях: Дарья Урсуляк, Антон Филипенко, Ольга Смирнова, Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова и другие.

Стенограмма судьбы

Скромная провинциалка Анна Савельева приезжает в Москву и становится «кремлевской стенографисткой». Она получает не только работу мечты, но и доступ к мемуарам своего отца генерала Печерского, который не догадывается об их родстве.

Анна прикоснется к опасным тайнам, ее ждет мучительная любовь, охота за фамильными сокровищами и погоня за изменчивым счастьем. Семейная сага охватывает три десятилетия с 1978 по 2008 год.

В ролях: Карина Андоленко, Елена Дудина, Алексей Кирсанов, Александр Макогон, Анастасия Веденская и другие.

Сериал «Стенограмма судьбы» Телеканал «Россия 1»

Когда закончится февраль

Ольга Рябинина мечтает забыть тот страшный вечер, когда на нее напали неизвестные. Она находит в себе силы устроиться в кризисный центр для женщин, подвергшихся насилию, чтобы помогать таким, как она.

Кажется, Ольге удается вернуться к обычной жизни. Но однажды она решается на рискованный шаг.

В ролях: Марина Коняшкина, Сергей Перегудов, Евгений Шириков, Игорь Иванов, Мария Капустинская и другие.