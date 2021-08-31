ТОП-10 кинопремьер сентября, которые стоит посмотреть барнаульцам

Начало осени выглядит многообещающим. Нас ждут два долгожданных блокбастера — «Дюна» Дени Вильнева и последняя картина о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Также сентябрь отличится россыпью отличных российских картин — как для массового, так и думающего зрителя. «Афиша» расскажет, на что точно нужно обратить внимание.

Шан-Чи и легенда десяти колец

Со 2 сентября. Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссер: Дестин Дэниел Креттон. В ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр, Чэнь Фала, Ронни Чиэн, Флориан Мунтяну.

Это первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения.

В нем рассказывается история мастера боевых искусств. Он покинул собственного отца, когда узнал, что тот связан с криминальным миром. Родственник в ответ вышел на тропу войны.

Блокадный дневник

С 8 сентября. Драма, история. Режиссер: Андрей Зайцев. В ролях: Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Александра Гранина, Василина Маковцева, Софья Урицкая, Ольга Гранина.

Тяжелая черно-белая картина снята по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников. В прошлом году кинолента получила награду «Золотой орел» как лучший фильм года.

По сюжету молодая женщина Ольга идёт через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрёт от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним.

Петровы в гриппе

С 9 сентября. Драма, фантастика. Режиссер: Кирилл Серебренников. В ролях: Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн, Александр Ильин мл., Сергей Дрейден, Тимофей Трибунцев.

Новая картина Кирилла Серебренникова по одноименному книжному бестселлеру Алексея Сальникова. Фильм участвовал в программе Каннского кинофестиваля и получил премию Высшей технической комиссии.

Критики, посмотревшие фильм, окрестили его как «крепкий кинематографический коктейль из хоррора, новогоднего капустника, городской семейной драмы, пасмурной ностальгии и притчи о воскрешении».

По сюжету семья Петровых (он — автослесарь, она — библиотекарь, сын — школьник) заболевают гриппом. И, как в сказке, их жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Небесная команда

С 9 сентября. Спорт, биография, драма. Режиссер: Владимир Алеников. В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин.

Спортивная драма о печально известном ярославском хоккейном клубе «Локомотив», чей основной состав погиб в авиакатастрофе в 2011 году.

Игроки летели в Минск на открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, где должны были сыграть с местным «Динамо». Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

Дюна

С 16 сентября. Фантастик, драма, приключения. Режиссер: Дени Вильнев. В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем.

Долгожданный фильм Дени Вильнева — это экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта.

По сюжету человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где обитают песчаные черви, а в пещерах таятся скитальцы.

На планете спрятана главная ценность Вселенной — пряность. И тот, кто владеет Арракисом, владеет Вселенной.

Молоко

С 23 сентября. Мелодрама, комедия. Режиссер: Карен Оганесян. В ролях: Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина, Эрик Панич, Егор Абрамов.

В Кировске, где живет Зоя, жизнь идет своим чередом. Только вот привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают влиять на Зою.

Несмотря на врачебный диагноз — бесплодие, из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Все, кого не «долюбили» в детстве их родители, теперь имеют надежду на исцеление.

Иван Денисович

С 23 сентября. Драма. Режиссер: Глеб Панфилов. В ролях: Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев.

Еще одна отечественная экранизация — на этот раз известной повести Александра Солженицына.

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности.

Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.

Дело

С 23 сентября. Драма. Режиссер: Алексей Герман мл. В ролях: Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова.

Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест.

Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

Разжимая кулаки

С 25 сентября. Драма. Режиссер: Кира Коваленко. В ролях: Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева.

Картина еще одной выдающейся ученицы мастерской Александра Сокурова, а заодно сокурсницы Кантемира Балагова, который сейчас снимает для HBO пилотную серию сериала по мотивам игры «The Last of Us».

Фильм «Разжимая кулаки» вместе с «Петровы в гриппе» участвовал в Каннском кинофестивале и получил премию «Особый взгляд».

По сюжету после трагических событий Заур перевозит в небольшой североосетинский шахтерский городок свою семью. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем предполагалось.

Не время умирать

С 30 сентября. Боевик, триллер, приключения. Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага. В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Восьмой фильм «бондианы» и первый фильм франшизы, снятый камерой IMAX.

Агент 007 оставил службу и отдыхает на Ямайке. Но вдруг появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

И, как это обычно и бывает, миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально.