О том, что накипело. Барнаульцам предлагают снять лучший социальный ролик

Фестиваль третий год подряд проводит барнаульская видеостудия DYSHES PRODUCTION. Принять участие в нем могут как профессионалы в области видеопроизводства, так и любители.
Всего в фестивале пять номинаций:
- «Здоровый образ жизни»,
- «Волонтёрство и патриотическое воспитание»,
- «Безопасность на дорогах»,
- «Охрана окружающей среды»,
- «Пропаганда семейных ценностей».
На выбранную тему нужно самостоятельно снять небольшой клип, а затем прислать организаторам фестиваля ссылку на ролик.
Заявки принимаются до 31 октября и оформляются на сайте здесь.
Подведение итогов, награда победителей и просмотр видеороликов состоится 19 ноября.