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Названы имена самых успешных российских актрис

Порталы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру» составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет. Первые три места заняли Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

Любовь Аксенова в фильме "Майор Гром"
Любовь Аксенова в фильме "Майор Гром"
kinopoisk.ru

Актрис оценивали по ключевым критериям: количество главных ролей, участие в рекламных компаниях кинолент, уровень медийности, количество наград и так далее.

При составлении рейтинга в расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года, пишет РИА «Новости».

Любовь Аксенова заняла в рейтинге первое место. Зрители знают ее по сериалам «Содержанки» и «Бывшие», а также по роли в блокбастере «Майор Гром: Чумной доктор». Отмечено, что фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн.

Второе место досталось Александре Бортич. Кстати, артистку совсем скоро можно будет на большом экране в фильме Алексея Германа мл. «Дело» — «Афиша» уже составила список сентябрьских кинопремьер.

Ирина Старшенбаум разместилась на третьей строчке. Она также активно участвуют в проектах для онлайн-платформ. В частности, снялась в сериалах «Содержанки» и «Медиатор».

В первую десятку также попали Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Ранее были названы самые ведущие российские актеры. В тройку лидеров попали Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев.

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